Leonard Lansinks Leben änderte sich durch "Wilsberg"-Rolle

Leonard Lansink, bekannt durch seine Rolle als ulkiger Privatdetektiv in der beliebten ZDF-Krimiserie "Wilsberg", sprach in einem ZDF-Interview über die Veränderungen in seinem Leben seit dem Beginn der Serie. Ursprünglich als "Fernsehfilm der Woche" konzipiert, wurde die Krimireihe schnell ein Publikumserfolg und erhielt einen prominenten Sendeplatz am Samstagabend. Hauptdarsteller Leonard empfindet die Rolle als "Lottogewinn" und genießt die gesicherte finanzielle Stabilität durch die langjährige Produktion.

Leonard enthüllte weiter, dass er durch die Rolle des Nichtrauchers Georg Wilsberg auch im echten Leben mit dem Rauchen aufgehört habe. "Weil Georg Nichtraucher ist, habe ich mich durchs Drehen an den Nikotinmangel gewöhnt und das Rauchen tatsächlich auch im wirklichen Leben ganz aufgegeben", sagte er im Interview. Zudem habe er durch die Dreharbeiten eine enge Bindung zu Münster aufgebaut, wo die Serie gedreht wird. Obwohl er in Berlin wohnt, verbringt er fast die Hälfte des Jahres in Nordrhein-Westfalen und fühlt sich dort heimisch, da er in Hamm geboren wurde. Besonders glücklich ist er darüber, dass er seine heutige Frau in Münster kennengelernt hat und sie gerade ihr "verflixtes siebtes Ehejahr ohne Blessuren und glücklich hinter sich gelassen" haben.

Andererseits hat auch der Schauspieler Leonard auf die fiktive Rolle des Georg eingewirkt, wenn auch unfreiwillig: Der humpelnde Gang ist längst ein Markenzeichen des Antiquars. Das gehört jedoch nicht zur Rolle, sondern ist echt. Wie Leonard der Teleschau in der Vergangenheit verriet, hatte er 2004 einen Reitunfall, infolgedessen er mit einem geschädigten Sprunggelenk und einem künstlichen Hüftgelenk leben muss. Für 2025 hat das ZDF bereits einen neuen Kriminalfall mit Leonard angekündigt: "Wilsberg – Über dem Gesetz" läuft bereits Anfang Januar.

Getty Images Leonard Lansink mit seiner Ehefrau Maren Muntenbeck, 2024

Instagram / leonard_lansink Leonard Lansink, Patricia Meeden und Oliver Korittke beim Dreh

