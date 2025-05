Wegen Linda: "Ex on the Beach"-Sahel bewirft Joshi mit Brot

In der sechsten Folge von Ex on the Beach fliegen nicht nur die Fetzen, sondern auch Backwaren! Kandidat Joshi steht zunehmend zwischen den Stühlen, seit dem überraschenden Einzug von Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Linda Braunberger (24). Zuvor hatte Joshi Sahel noch Exklusivität versprochen, doch die Ankunft von Linda hat den Hottie sichtlich aus der Bahn geworfen. Am Pool platzte Sahel schließlich der Kragen: Sie stellte Joshi zur Rede und warf ihm vor, "einfach unnormal das falsche Spiel" zu spielen, bevor sie in ihrem Ärger ein Stück Brot nach ihm schmiss und wutentbrannt abzog.

Für Joshi schien der Ausraster der kurvigen Germany Shore-Bekanntheit weniger dramatisch. Im Interview zeigte er sich eher belustigt über die Situation: "Ich wurde einfach von der Sahel mit einem Brot beworfen", schmunzelte er. Der Realitystar hatte offenbar Mühe, sein Grinsen zu verstecken, während er von dem kuriosen Vorfall berichtete. Seiner On-off-Flamme ist bei seinem Verhalten allerdings nicht mehr zum Lachen zumute. "Wie kannst du dich nicht entscheiden, wenn du eine Zehn von Zehn vor deiner Nase hast", wettert die 25-Jährige über Joshis Verhalten im Interview.

Doch wie stehen die Fans zu Sahels Brot-Attacke? Unter einem Instagram-Beitrag der Show feiern die Zuschauer die gelernte Bürokauffrau. "Wie witzig war es bitte, als Sahel die Brotrinde auf Joshi geworfen hat?" oder "Ich fand Sahel auf den ersten Blick nicht so ansprechend, aber ihre Art macht sie richtig sympathisch. Man merkt, sie ist korrekt!", schreiben zwei User.

RTL / Friederike Jacobitz Linda Braunberger, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

RTL / Frank Fastner Sahel, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

