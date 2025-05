Kourtney Kardashian wurde bei einer Diddy-Party geschlagen

Ein altes Interview mit Kourtney Kardashian (46) lässt einen besonderen Party-Moment in neuem Licht erscheinen: Der Reality-TV-Star berichtete bereits 2016 in der Talkshow "Kocktails mit Khloé" von einem Vorfall bei einer Feier von P. Diddy (55), alias Sean Combs, im TAO-Nachtclub. Die Feier, bei der Diddy das gesamte Restaurant für seinen Geburtstag angemietet hatte, wurde für Kourtney durch eine unschöne Begegnung geprägt. Während sie in der Schlange zur Toilette wartete, habe sich eine unbekannte Frau vorgedrängelt. Als Kourtney sie höflich darauf hinwies, dass sie an der Reihe sei, bekam sie eine Faust ins Gesicht. "Ich war völlig allein und wusste nicht, was ich tun sollte", sagte sie.

Die erschütterte Kourtney zog sich ins stille Örtchen zurück und berichtete erst später ihrer Schwester Khloé Kardashian (40) von dem Vorfall. Khloé, die für ihre impulsive Art bekannt ist, scherzte in der Sendung, sie sei bereit gewesen, die Angreiferin zur Rede zu stellen. Trotz der überraschenden Wendung nahm auch Gastgeber Diddy das Geschehene mit Humor, als er sich in der Show daran erinnerte: "Ich erinnere mich, dass jemand in der Schlange vor der Toilette eine Ohrfeige bekam." Die Episode bietet einen flüchtigen Einblick in die wilden Partys, für die der Musikmogul bekannt ist – so haben seine Feste, wie Khloé einst beschrieb, oft eine dermaßen exzessive Stimmung, dass manche Gäste sogar sehr freizügig erscheinen. Im Interview erzählte sie damals: "Wenn man an eine Party oder eine gute Zeit denkt, denkt man an Puff."

Im privaten Rahmen gilt Kourtney als die besonnenste der Kardashian-Schwestern, weshalb der Vorfall umso überraschender ist. Ihre Schwester Khloé, die sich immer wieder für ihre starke Familienbindung aussprach, schien absolut solidarisch – eine Eigenschaft, die ihren engen Zusammenhalt kennzeichnet. Die Kardashian-Familie hat über die Jahre hinweg gelernt, sowohl die glitzernden als auch die rauen Seiten des Ruhms zu bewältigen, und solche Momente scheinen nur ihre Widerstandsfähigkeit und Gesamtdynamik zu unterstreichen. Kourtney selbst ist mittlerweile verheiratet und Mutter von vier Kindern, was ihren früheren Partyabenteuern heute eine ganz andere Perspektive verleiht.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Realitystar Kourtney Kardashian, 1997

Anzeige Anzeige