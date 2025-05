Laut Ex-Assistent: Diddy erhöhte Spermienzahl mit Tabletten

P. Diddy (55) alias Sean "Diddy" Combs steckt erneut in der Kritik, nachdem sein ehemaliger Assistent David James im Rahmen eines Gerichtsverfahrens pikante Details aus dem Leben des Rappers offenbart hat – das berichtet nun NBC News. Laut ihm gehörten zu Diddys Standardinventar seiner Reisetasche nicht nur Schmerzmittel wie Advil und Tylenol, sondern auch Viagra und "Tabletten, um die Spermienzahl zu erhöhen". Außerdem hätten sich weitere Substanzen wie Percocet und Ecstasy in seinem Besitz befunden. Die Vorwürfe wurden durch Fotos intensiviert, die bei Diddys Verhaftung in einem Hotelzimmer in New York aufgenommen wurden. Diese dokumentierten neben Bargeld auch Drogen, Babyöl und persönliche Gegenstände.

Ebenfalls erschütternde Aussagen kamen von der Sängerin und früheren Partnerin des Rappers Cassie Ventura (38), die von angeblicher Gewalt und Missbrauch sprach. Sie schilderte, wie der 55-Jährige sie körperlich misshandelte, sexuell erniedrigte und psychisch unter Druck setzte. Auch ehemalige Kolleginnen und Bekannte, darunter Dawn Richard (41) und Kerry Morgan, sagten unter Eid aus und unterstützten Cassies Darstellungen, indem sie von weiteren gewaltsamen Übergriffen und Kontrollverhalten berichteten. In einem besonders grotesken Detail erklärte eine Zeugin, dass sie im Jahr 2009 miterlebt habe, wie er die 38-Jährige mit einer Pfanne voller Eier bedrohte, weil er mit dem Frühstück unzufrieden war.

Diddy sitzt bereits seit September in Untersuchungshaft, nachdem er in New York von der Polizei wegen zahlreicher mutmaßlicher Sexualstraftaten festgenommen wurde. Bislang weist er alle Vorwürfe vehement zurück. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Cassies Aussagen werfen ein neues Licht auf ihre Beziehung, die von schwerwiegenden Vorwürfen überschattet wird. Laut TMZ machte sie vor Gericht jedoch deutlich, dass sie ihren Ex-Partner trotz der schwerwiegenden Anschuldigungen nicht hasse: "Ich habe Liebe für die Vergangenheit und das, was es war."

Getty Images Cassie und P. Diddy, 2006

Getty Images Cassie Ventura, 2015