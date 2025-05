Abor & Tynnas Song in Europa erfolgreicher als ESC-Sieger

Abor & Tynna, das Musik-Duo, das Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest vertreten hat, sorgte zunächst mit ihrem 15. Platz im Wettbewerb für enttäuschte Gesichter – zumindest auf den ersten Blick. Doch nur eine Woche nach dem Finale zeigt sich ein unerwarteter Erfolg: Ihr Song "Baller" erobert die europäischen Spotify-Charts im Sturm und ist laut moviepilot aktuell in 26 Ländern vertreten. Damit haben die beiden sogar den Siegertitel des Wettbewerbs, "Wasted Love" von JJ (24), überholt, der es in "nur" 25 Ländercharts geschafft hat. Besonders auffällig sind ihre Erfolge in Deutschland, wo "Baller" momentan den dritten Platz der Single-Charts belegt.

Aber nicht nur in Deutschland packt der Song die Hörer, auch in anderen Ländern Europas dominieren Abor & Tynna die Charts. Im Baltikum stehen sie an der Spitze: In Litauen erreichte "Baller" den ersten Platz, gefolgt von einem Remix des Songs auf Platz zwölf. Ähnlich beeindruckend schnitt das Duo in Estland und Lettland ab, wo sie den zweiten Platz belegten. Doch auch in Österreich, der Schweiz, Polen und der Ukraine ist "Baller" sehr erfolgreich und schaffte es in die Top 10. In vielen weiteren Ländern, darunter Finnland, Schweden und Großbritannien, konnte sich der Song in den Top 200 platzieren und zeigt damit die enorme Reichweite des ESC-Hits.

Dieser Erfolg mag für die beiden Musiker wie Balsam auf die Seele wirken – vor allem nach den gemischten Reaktionen auf ihren ESC-Auftritt. In der Vergangenheit hatte das Geschwister-Duo deutlich gemacht, wie sehr ihnen die schlechte Platzierung zugesetzt hatte. Getrübt wurde ihre Stimmung insbesondere durch die fehlende Punktevergabe aus Österreich, ihrer Heimat. Trotz des ESC-Rückschlags scheint ihre Musik jedoch anzukommen, und "Baller" hat sich inzwischen zum europaweiten Phänomen entwickelt. Es bleibt spannend zu sehen, was nach diesem unerwarteten Triumph als Nächstes auf die beiden wartet.

Getty Images JJ geht im Mai 2025 als Sieger aus dem ESC hervor

Getty Images Abor & Tynna beim ESC-Finale 2025 in Basel

