Nur im Schleier: Escort erzählt von Diddys Freak-Off-Partys

P. Diddy (55) steht derzeit in Manhattan vor Gericht und sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, darunter Sexhandel und Erpressung. Während der zweiten Woche des sechswöchigen Prozesses sagte nun die Escortperson Sharay Hayes, bekannt als "The Punisher", aus und berichtete laut Mirror von Diddys sogenannten "Freak Offs". Bei diesen Treffen, die angeblich Drogenkonsum und sexuelle Handlungen umfassen, soll Diddy nur spärlich bekleidet gewesen sein. Sharay schilderte eine verstörende Szene: Bei ihrem ersten "Freak Off"-Einsatz sei Diddy mit nichts außer einem Schleier aufgetreten.

Sharay beschrieb vor Gericht detaillierte Szenen, die sich in einem abgedunkelten Hotelzimmer abgespielt haben sollen. Die Möbel waren angeblich mit Tüchern abgedeckt, Schalen mit Wasser und Flaschen Babyöl standen im Raum. Zusammen mit Diddys damaliger Freundin Cassie (38) habe Sharay die Treffen begleitet, bei denen Diddy oftmals Regie führte. Laut Aussage des Escorts begann er mit einem Schleier verhüllt, ehe er diese Verkleidung bei späteren Treffen mit einem Baseballcap austauschte. Die Ereignisse dauerten typischerweise rund 25 bis 45 Minuten, wie Sharay weiter erklärte. Insgesamt sprach die Person von acht bis zwölf Begegnungen mit dem Musiker und seiner damaligen Partnerin.

Diddy, der die Anschuldigungen vehement zurückweist, wurde bereits im September festgenommen, nachdem Ermittler sein Hotelzimmer im Park Hyatt in New York durchsuchten. Dort stießen sie auf stimmungsvolle Beleuchtung, Babyöl und diverse Substanzen, darunter Ketamin und MDMA. Der Prozess bietet laut Experten weitere erschreckende Einblicke in die private Welt des Musikers, die bisher unter Verschluss geblieben war. Die bisherige Berichterstattung wirft auch ein neues Licht auf Diddys frühere, intensive Beziehungen, insbesondere zu Cassie, die bei den skandalösen Treffen eine zentrale Rolle gespielt haben soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im September 2019