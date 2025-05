P. Diddys Freak-Offs ruinierten Cassie Venturas Gesundheit

Cassie Ventura (38) hat vor Gericht erschütternde Details über die sogenannten "Freak-Offs" geschildert, zu denen sie von ihrem Ex, dem Rap-Mogul P. Diddy (55), gezwungen worden sei. Sie gab an, dass diese Treffen schmerzhafte Auswirkungen auf ihre Gesundheit hatten: Häufige Harnwegsinfektionen und Entzündungen machten ihr schwer zu schaffen. Cassie erklärte laut TMZ, dass sie nach diesen Begegnungen oft auf Opiate zurückgriff, um die starken Schmerzen zu lindern. Außerdem litten ihre Zunge und ihr Mund durch die wiederholten sexuellen Handlungen, und sie musste wohl zur Erholung auf Massagen, Infusionen und stärkende Lebensmittel vertrauen. Diddy habe sogar einmal an ihrem Geburtstag eine Feier im Blind Dragon in West Hollywood unterbrochen, um sie zu einer weiteren dieser Sessions zu zwingen.

Vor Gericht berichtete Cassie auch von der Gewalt, die während dieser Treffen nicht selten von Diddy ausging – manchmal sogar vor den männlichen Escorts, die bei diesen Zusammenkünften anwesend waren. Besonders bedrückend war die Erinnerung an eine Überwachungskamera-Aufnahme seines Angriffs auf sie im Jahr 2016, die nun in voller Länge vor Gericht gezeigt wurde. Diddy habe laut ihrer Aussage nach diesem Vorfall versucht, sie mit emotionalen Botschaften zurückzugewinnen. So schickte er ihr kryptische Nachrichten wie "Ich werde verhaftet" und bat um ein Gespräch, auf das Cassie jedoch nicht eingegangen sei.

Cassie hatte zuvor über den frühzeitigen Beginn dieser Vorfälle gesprochen, die sich im Alter von nur 22 Jahren ereigneten. Damals habe sie Diddys Druck nicht standhalten können, aus Angst vor möglichen Konsequenzen. Die Sängerin, die mittlerweile mit ihrem Ehemann Alex Fine ihr drittes Kind erwartet, wird in diesem Rechtsstreit von ihm und ihrer Familie unterstützt. Diddys dunkle Seite stehe laut Cassie in starkem Kontrast zu seinem öffentlichen Bild, das er seit Jahrzehnten pflegt. Für die Sängerin gehe es nun um Gerechtigkeit und darum, nach Jahren des Schweigens ihre Stimme zu erheben.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015 in Las Vegas

Instagram / cassie Cassie und Alex Fine mit ihrer Tochter, Dezember 2020

