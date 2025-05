Griff an den Hals: Jens Lehmann fliegt aus Fußballturnier

Jens Lehmann (55) wagte bei einem Kleinfeldturnier in Hongkong die Rückkehr auf den Fußballplatz. Doch sein Einsatz fand Berichten von Bild zufolge ein jähes Ende. Bereits nach sechs Minuten im ersten Gruppenspiel verschätzte er sich bei einem gegnerischen Angriff. Als sein Gegenspieler auf ein sicheres Tor zulief, griff Lehmann zu drastischen Mitteln: Er packte den Angreifer am Hals und zerrte ihn zu Boden. Dem Schiedsrichter blieb daraufhin nichts anderes übrig, als den ehemaligen Nationalspieler mit einer Roten Karte des Platzes zu verweisen. Seine Mannschaft, für die auch Ex-Kicker Kevin Kuranyi (43) auflief, verlor daraufhin mit 0:2.

Jens ist bekannt dafür, auf dem Platz stets emotional und impulsiv zu agieren. Der ehemalige Nationalkeeper und Torwarttrainer sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen – sei es durch hitzige Diskussionen, kurioses Verhalten oder auch durch seine offenen Worte abseits des Sportplatzes. In der Bundesliga hält der gebürtige Essener bis heute einen Negativrekord. Mit fünf Roten Karten ist er der Torwart, der in der Geschichte der Liga am häufigsten den Platz verlassen musste.

Ein besonders brisantes Thema war kürzlich Jens' Kettensägen-Prozess. Ein Nachbar hatte dem Ex-Athleten vorgeworfen, seine Garage mit einer Kettensäge demoliert zu haben. Grund dafür sei sein Wunsch gewesen, einen besseren Ausblick auf den Starnberger See zu haben. Im September 2024 wurde Jens laut RTL rechtskräftig verurteilt. Er musste dem Kläger 150 Tagessätze à 900 Euro (insgesamt 135.000 Euro) als Entschädigung zahlen.

Getty Images Jens Lehmann, Ex-Torhüter

Getty Images Jens Lehmann im Dezember 2014 in Bangkok

