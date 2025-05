"Wahnsinnig schlapp": Inaontour gibt ein Gesundheitsupdate

Auf den Social-Media-Kanälen von Ina (29) ist es aktuell sehr ruhig. Das hat auch einen bestimmten Grund, wie die Influencerin auf Instagram verrät. Gesundheitlich ist sie aktuell nämlich etwas angeschlagen. "Ich wollte euch mal ein kleines Update geben, dass bei mir so weit alles in Ordnung ist, ich fühle mich aktuell nur wahnsinnig schlapp und quäle mich irgendwie so ein bisschen durch die Tage", erklärt Ina in ihrer Story.

In den vergangenen Monaten musste Ina einiges verkraften. Unter anderem die Trennung von ihrer Ehefrau Nessi (28) und den Tod ihrer geliebten Mama. "Also ich glaube, mein Körper sagt mir einfach gerade, dass die letzten Wochen und Monate relativ hart für mich waren und ich eine kleine Pause einlegen soll. [...] Ich brauche aktuell einfach ein bisschen Zeit für mich", stellt Ina fest. Sie versucht in der kommenden Zeit auf sich zu achten und Dinge zu tun, die ihr guttun.

Im Jahr 2022 erlitt Ina einen schweren Schlaganfall, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellte. Seither muss sich die Netz-Bekanntheit regelmäßig übergriffige Kommentare von Social-Media-Nutzern gefallen lassen. Vor allem ihr Körper scheint einigen Usern ein Dorn im Auge zu sein, weshalb sie Ina im Netz bodyshamen. Auf Instagram rechtfertigte sie sich Anfang Mai für ihren aktuellen Körperbau. "Ja, ich habe zugenommen. Das lese ich gefühlt unter jedem meiner Videos. Ich bekomme oft Vorwürfe, dass ich keinen Sport mache und dass ich mich ja einfach mal ein bisschen mehr anstrengen könnte", berichtete sie, betonte allerdings im gleichen Atemzug: "Aber wisst ihr, ich möchte das mal ganz kurz erklären, dass das gar nicht so einfach ist, wenn die halbe Seite gelähmt ist, einfach mal so Sport zu machen."

