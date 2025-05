"Temptation Island"-Hillary verteidigt ihren Jamy immer noch

In Folge zehn von Temptation Island wird Hillary beim Einzellagerfeuer mit pikanten Bildern ihres Partners Jamy konfrontiert. Die 27-Jährige muss mit ansehen, wie er Verführerin Alex anzügliche Komplimente macht und sie sogar im Interview erzählt, Jamy habe sie off-Cam am Po angefasst. Diese Szenen würden bei vielen Frauen wohl das Fass zum Überlaufen bringen – Hillary hingegen hält weiterhin zu ihrem Freund. "Für mich hat er keine Grenze überschritten. Für mich hat so was keine Bedeutung. Er ist mir jetzt ja nicht fremdgegangen, nur weil er einer Frau an den Arsch gepackt hat", verteidigt sie Jamy.

Dass Sprüche wie "ich würde dich versohlen, bis du am nächsten Tag nicht mehr sitzen kannst" für Hillary keine Grenze überschreiten, sorgt sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Mitkandidaten für große Fragezeichen. Auch die Verführerin sagt in einer Videobotschaft: "Ich würde ihr gerne sagen: 'Das ist ein A********, trenn dich bitte von ihm.'" Doch Hillary bleibt standhaft. Sie wolle ihre Emotionen in der Show nicht zu sehr zulassen – und die Dinge lieber persönlich mit Jamy klären. Ob das die richtige Entscheidung ist? Sogar Moderatorin Lola Weippert rät ihr: "Pass auf dich auf und öffne dich emotional."

Auch im Promiflash-Interview bestätigte die 27-Jährige, trotz allem fest an Jamys Treue zu glauben. Auf die Frage, ob sie ihm einen Seitensprung zugetraut hätte, antwortete sie: "Nein, ich weiß, dass Jamy drüber ist und ja, er hätte sich den ein oder anderen Spruch sparen können. Aber dass er tatsächlich etwas Intimes mit einer Verführerin anfangen würde, das glaube ich nicht." Gleichzeitig zeigte die Teilnehmerin aber auch klare Kante: Sollte sich herausstellen, dass zwischen ihrem Freund und Victoria wirklich mehr passiert sei, gäbe es für sie klare Konsequenzen: "Wenn er der Verführung wirklich nicht widerstehen konnte, tut es mir leid für ihn, dass er darauf reingefallen ist und damit alles zerstört hat, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben."

