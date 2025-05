Heidi Klum geht mit diesen GNTM-Kandidaten auf Oscar-Party

In dieser Woche wird zwei Germany's Next Topmodel-Kandidaten eine große Ehre zuteil. Zwei Nachwuchsmodels dürfen gemeinsam mit Heidi Klum (51) die begehrte Oscar-Party von Elton John (78) besuchen. Diejenigen, die in der vorherigen Woche bei der Drag-Performance am meisten überzeugen konnten, dürfen sich freuen. In einem Video verkündet Heidi, dass Canel und Jannik für ihre Leistung belohnt werden und sich auf einen Auftritt auf der begehrten Oscar-Party freuen dürfen.

Besonders Canel scheint ihr Glück kaum fassen zu können. Sie betont, dass sie vor wenigen Monaten noch als Reinigungskraft gearbeitet habe und niemals damit gerechnet hätte, über den roten Teppich der Oscars zu laufen. "Ich bin hierher gekommen, um mich selbst zu retten", freut sich Canel. Auch Jannik ist ganz aus dem Häuschen: "Das hätte ich mir niemals erträumen können, ich habe letztens noch bei McDonald's gearbeitet."

Für den roten Teppich wurden sie mit Outfits von Kilian Kerner ausgestattet, die sie nach ihrem großen Auftritt sogar behalten durften. An dem Abend konnten die Nachwuchsmodels einige Prominente wie Megan Thee Stallion (30) und Camila Cabello (28) sehen und sich mit den Vorzügen des Modellebens vertraut machen. Nach einem gelungenen Abend resümiert Heidi: "Ich habe mich in Begleitung von Canel und Jannik sehr wohl gefühlt, die beiden haben eine extrem gute Figur gemacht."

ProSieben / Michael Boer Canel, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin 2025

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Jannik, 2025

