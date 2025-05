Heels und Perücken: GNTM-Kandidaten werden zu Dragqueens

Bei Germany’s Next Topmodel heißt es in dieser Woche: Bühne frei für Extravaganz! Heidi Klum (51) begrüßt in der aktuellen Folge fünf weltbekannte Dragqueens als Gast-Coaches: Yonce Banks, Katy Bähm (31), Candy Crash (32), Bambi Mercury (37) und Catherrine Leclery unterstützen die Kandidaten. Die Models werden in Dragqueens verwandelt und präsentieren sich in auffälligen Outfits voller Perlen, Tüll, Glitzer und voluminösen Perücken. "Ich will sehen, ob es meinen Models gelingt, die Kunstform der Drag zu verkörpern", erklärt Moderatorin Heidi im Vorfeld gegenüber ProSieben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich von der Challenge begeistert. Besonders Kandidatin Aaliyah stellte angriffslustig in den Raum: "Wer hat entschieden, dass High Heels nur für Frauen sind?"

Unter der Anleitung der Drag-Stars verließen die Kandidaten eindeutig ihre Komfortzone. Mit extrahohen Heels, überlangen Fingernägeln und dramatischem Make-up ging es für die Models auf die Bühne. In Zweierteams sollen sie gemeinsam mit den Dragqueens ausgefeilte Choreografien einstudieren und schließlich live performen. Ob knalliges Rot mit XXL-Pferdeschwanz wie bei Jannik oder ein lilafarbenes Kleid zusammen mit pinker Mähne wie bei Daniela – die extravaganten Looks werden Jury und Publikum begeistern. Katy Bähm betonte im ProSieben-Newsletter: "Drag ist dafür da, dass man aus sich herauskommt und seine Komfortzone verlässt." Auch Josy zeigte sich motiviert: "Ich habe eh schon darauf gewartet zu performen und zu tanzen!"

Die Dragqueens zählen in der deutschen Szene zu den absoluten Lieblingen: Katy Bähm etwa wurde einem breiten Publikum durch den TV-Wettbewerb Queen of Drags bekannt und ist für ihren schillernden Stil berüchtigt. Candy Crash engagiert sich seit Jahren für die Sichtbarkeit der LGBTQIA+-Community und moderiert eigene Formate im Netz. Heidi setzt auch privat gerne mal auf ausgefallene Looks und zeigte sich bereits bei ihren privaten Halloween-Partys mehrfach als Perfektionistin in Sachen Verwandlungskunst. Hinter den Kulissen von "Germany’s Next Topmodel" entstehen zwischen den Models und ihren Drag-Mentoren schnell freundschaftliche Bande – geprägt von Offenheit, gegenseitigem Respekt und viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren neuer Rollen und Identitäten.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Jannik, 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Catherrine Leclery, Bambi Mercury, Candy Crash, Heidi Klum, Katy Bähm und Yoncé Banks bei GNTM, 2025

Anzeige Anzeige