Kid Cudi wird im Gerichtsprozess gegen P. Diddy aussagen

Kid Cudi (41) soll am Donnerstag im Prozess gegen Sean Diddy (55) Combs als Zeuge aussagen. Der Gründer von Bad Boy Records steht in einem umfassenden Verfahren wegen Menschenhandels, Zuhälterei und weiterer Anklagepunkte vor Gericht. Kid Cudi wird laut Staatsanwaltschaft als dreizehnter Zeuge der Anklage auftreten und nur kurz im Zeugenstand bleiben. Der Musiker wird laut dem Magazin Deadline über Drohungen sprechen, die Diddy ihm und der Sängerin Cassie (38) gegenüber während ihrer Beziehung 2012 ausgesprochen haben soll. Diese Drohungen sollen angeblich sogar zur Explosion von Kid Cudis Auto vor einem Jahrzehnt geführt haben. Die Gerichtsverhandlung, die von den Medien intensiv verfolgt wird, findet in Manhattan statt und dauert bereits über eine Woche.

Im Rahmen des Prozesses, der auf acht Wochen angesetzt ist, wurde Kid Cudi als Hauptzeuge angekündigt, nachdem Cassie und andere Zeugen bereits ausgesagt hatten. Cassie, die eine frühere Beziehung mit Diddy hatte, berichtete von einem "toxischen Verhältnis". Sie sagte aus, dass Diddy in den Jahren 2012 mehrfach versucht haben soll, ihre Verbindung zu Kid Cudi zu sabotieren. Sowohl Cassies Mutter als auch weitere Zeugen untermauerten diese Behauptungen. Diddy wiederum weist alle Anschuldigungen zurück. Der Musiker könnte jedoch angesichts der Schwere der Vorwürfe mit lebenslanger Haft konfrontiert werden.

Kid Cudi ist einer von vielen Zeugen, die im Laufe dieses aufsehenerregenden Prozesses vor Gericht aussagen. Zum bisherigen Kreis der Zeugen zählen unter anderem Psychologen, ehemalige Angestellte von Diddy und Ermittlungsbeamte. Diddy selbst, der seit seiner Festnahme im letzten Jahr in Untersuchungshaft sitzt, behauptet weiterhin, unschuldig zu sein. Abseits des Prozesses ist Kid Cudi vor allem für seine Musikkarriere bekannt, während Diddy über Jahrzehnte mit seinem Einfluss in der Hip-Hop-Branche und seinem Unternehmergeist Schlagzeilen machte.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Jahr 2017

Getty Images P. Diddy im Januar 2018 in N.Y.C.