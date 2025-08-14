Kid Cudi spricht offen über Rückfall und seinen Schlaganfall

Kid Cudi (41), der mit bürgerlichem Namen Scott Ramon Seguro Mescudi heißt, hat im "Call Her Daddy"-Podcast offen über seine schwerste Zeit gesprochen. Im Gespräch mit Alex Cooper (30) am Mittwoch, den 13. August, enthüllte der Musiker, wie er zwischen 2015 und 2016 nach einem Rückfall mit schweren Selbstmordgedanken kämpfte. "Ich dachte ständig daran", gab er zu und ergänzte: "Es war ein dunkler Abstieg". Schließlich entschied er sich für einen Aufenthalt in der Reha, der ihm das Leben rettete.

Während seines Reha-Aufenthalts erlebte der Rapper noch eine schwere gesundheitliche Krise: 2016 erlitt er einen Schlaganfall, der seine motorischen Fähigkeiten und sein Sprachvermögen beeinträchtigte. Der behandelnde Arzt machte ihm jedoch Hoffnung: Aufgrund seines damals noch jungen Alters sei die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass sich seine Gesundheit wieder vollständig erholen würde. Dies motivierte ihn zusätzlich, sein Leben zu ändern. Seit diesem Wendepunkt in seinem Leben fühle er sich viel besser. Zwar gibt es weiterhin schwierige Tage, doch diese seien nicht mehr von der gleichen Verzweiflung wie früher begleitet, sagt er.

Seine Erfahrungen mit Depressionen, Sucht und dem Weg zurück zu sich selbst hat Kid Cudi in seinem Buch "Cudi: The Memoir" verarbeitet, das er kürzlich veröffentlicht hat. Das Werk beschreibt den Überlebenskampf des Musikers, gibt aber auch Einblicke in seine persönliche Weiterentwicklung und das Leben danach. Auch in seiner Ehe hat er durch das Teilen älterer traumatischer Erfahrungen, wie einer Verhaftung im Jahr 2010, Frieden schließen können. In einem Interview erzählte er, dass seine Frau Lola Abecassis Sartore einmal über den Vorfall lachte – eine Reaktion, die für ihn überraschend erleichternd war und ihm half, sich von Schamgefühlen zu befreien.

Getty Images Kid Cudi, 2025

Getty Images Kid Cudi, März 2025

Getty Images Lola Abecassis Sartore und Kid Cudi, März 2025