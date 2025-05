P. Diddys Ex-Mitarbeiter enthüllt neue Details zu Freak-Offs

P. Diddy (55), bekannt als Rapper und Unternehmer, steht derzeit im Mittelpunkt eines spektakulären Prozesses in New York. Ihm werden unter anderem Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere schwerwiegende Delikte vorgeworfen. Jetzt hat sein ehemaliger Assistent George Kaplan laut Page Six vor Gericht ausgesagt und dabei schockierende Details enthüllt. Laut George, der von 2013 bis 2015 für Diddy arbeitete, gehörte es zu seinen Aufgaben, die Hotelzimmer des Rappers für sogenannte "Freak-Off"-Partys vorzubereiten. Dazu kaufte er regelmäßig Babyöl, Gleitmittel, Alkohol und Drogen, die er mit einer Firmenkreditkarte bezahlte. Diese Partys, bei denen auch Diddys damalige Freundin Cassie (38) beteiligt gewesen sein soll, schilderte die Anklage als von Exzessen und Drogenmissbrauch geprägt.

George erklärte weiter, dass er häufig unter großem Druck stand und selbst Drogen für Diddy besorgen musste. Diese wurden angeblich in einer Tasche mit persönlichen Gegenständen wie Pillen und Ketamin aufbewahrt. Vor Gericht gab er an, dass es an ihm gelegen habe, Diddys öffentliches Ansehen zu schützen, weshalb er die Hotelzimmer nach solchen Veranstaltungen eigenhändig säuberte. Cassie, die von 2007 bis 2018 mit Diddy liiert war, beschuldigte ihn, sie zu Gewalt und erzwungenen sexuellen Handlungen gedrängt zu haben. Sie sagte zudem aus, dass Diddy diese Handlungen gefilmt und sie später damit erpresst habe. Der Musiker, der im September 2024 verhaftet wurde, weist alle Vorwürfe zurück und plädiert auf nicht schuldig.

Hinter der glamourösen Fassade seines Lebens verbirgt sich laut Aussagen der Beteiligten ein Alltag aus Kontrolle und Übergriffigkeiten. Diddy, berühmt für seine Hits wie "I’ll Be Missing You" und seine ikonische Karriere in der Musikindustrie, wird in dem Verfahren auch für den Missbrauch seiner Macht angeklagt. George enthüllte, dass der Star oft Drohungen aussprach und Perfektion von seinen Angestellten verlangte. Trotz des glanzvollen Images als Musikmogul zeigte sich in den Zeugenaussagen ein anderer Diddy. Obgleich er seinen Erfolg und Einfluss nutzte, um ein Imperium aufzubauen, dominieren nun dunkle Kapitel seiner Vergangenheit die Medienberichte – ein Sturz von der Leinwand des Ruhms mitten in einen tiefgreifenden Skandal.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015 in Las Vegas

Getty Images P. Diddy im Februar 2000