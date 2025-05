Wegen Prozess? P. Diddys Millionen-Anwesen bleibt unverkauft

Sean "P. Diddy" Combs hat aktuell gleich doppelt mit Herausforderungen zu kämpfen: Während sein Prozess rund um schwere Vorwürfe wie sexuellen Missbrauch und Menschenhandel in New York läuft, bleibt auch sein luxuriöses Anwesen in Los Angeles unverkauft. Die beeindruckende Immobilie in Holmby Hills wurde bereits vor acht Monaten für stolze 61,5 Millionen Dollar auf dem Markt angeboten. Diddy hatte das Anwesen, das laut Us Magazine über zehn Schlafzimmer, 13 Badezimmer und einen weitläufigen Garten mit Pool und Basketballplatz verfügt, ursprünglich für 39 Millionen Dollar gekauft. Doch seit seiner Verhaftung im September 2024 scheint die glamouröse Wohnadresse potenzielle Käufer abzuschrecken.

Ein möglicher Grund für das fehlende Interesse ist Diddys aktuelles Image, wie Immobilienexperten spekulieren. "Beim Kauf eines solchen Luxusobjekts spielen Status und Prestige eine große Rolle", erklärte Michael Tachovsky gegenüber Business Insider. Diddys Ruf sei jedoch im Moment "alles andere als ein positiver Verkaufsfaktor". Zudem kam es im letzten Jahr zu einem Polizeieinsatz in der Villa, als Behörden auf dem Grundstück beschlagnahmtes Material fanden, das in Verbindung mit den laufenden Ermittlungen steht. Trotz allem gab es zumindest ein Angebot: Der Investor Bo Belmont bot im November 2024 rund 30 Millionen Dollar und plante umfangreiche Renovierungen. Zum Verkauf kam es jedoch bislang nicht.

Privat und beruflich erlebt Diddy derzeit eine der schwersten Phasen seines Lebens. Seine ehemalige Freundin Cassie (38) sagte Mitte Mai vor Gericht aus und erhob schwere Anschuldigungen, die sowohl persönliche als auch berufliche Aspekte der Beziehung betrafen. Die Sängerin, die 2023 eine Zivilklage gegen den Musiker eingereicht und außergerichtlich beigelegt hatte, sprach unter anderem über belastende Erlebnisse während ihrer gemeinsamen Zeit. Diddys Aufstieg zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Musikgeschäft war eng mit seiner charismatischen Persönlichkeit verbunden – ein Bild, das jetzt, angesichts der schweren Vorwürfe, in einem anderen Licht erscheint.

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura im März 2016

