P. Diddy wirkt im Prozess wohl wie "ein besiegter Mogul"

Sunny Hostin, Juristin und Moderatorin der US-Talkshow "The View", hat erstmals persönliche Einblicke aus dem New Yorker Gerichtssaal geteilt, in dem Sean Combs – besser bekannt als P. Diddy (55) – sich aktuell wegen schwerer Vorwürfe verantworten muss. Am Dienstag berichtete Sunny live in der Sendung von ihren Eindrücken und erzählte, dass sie den 55-jährigen Musikmogul "wie einen besiegten Mann" wahrgenommen habe. Laut Sunny erschien Sean mit grauem Haar, da in Untersuchungshaft kein Haarfärbemittel erlaubt sei, und in einem schlichten grauen Pullover im Gerichtssaal – optisch weit entfernt vom einstigen Glamour der Hip-Hop-Legende.

Sunny schilderte, dass Diddy sich zwar körperlich schwach gebe, jedoch weiterhin sehr aufmerksam das Geschehen beobachte. So habe er während der Befragungen immer wieder Notizen gemacht und seine Anwälte aktiv mit Informationen versorgt. Die Zeugenbefragung endete oft erst dann, wenn Sean ausdrücklich zustimmte. Neben ihm stand besonders der Auftritt von Cassie (38), seiner früheren Partnerin, im Mittelpunkt. Während der Verhandlung, in der auch wiederholt die bereits bekannte Videoaufnahme einer Auseinandersetzung zwischen den beiden eingespielt wurde, war die Pressepräsenz enorm.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Cassie mit ihren Aussagen im Zeugenstand internationales Aufsehen erregt. Sie belastete den Musikproduzenten schwer, indem sie detailliert von jahrelanger Kontrolle, emotionalem Missbrauch und erzwungenen Sexpartys berichtete. Inzwischen geben Beobachterinnen wie Sunny bemerkenswerte Veränderungen im Auftreten von P. Diddy zu Protokoll – der einst mächtige Mogul wirke nun gebrochen, abseits seines früheren Glanzes. Persönlich steht ihm seine Familie in der schwierigen Zeit bei, während im Gerichtssaal das Bild eines Mannes entsteht, der offenbar um jeden Schritt und jedes Wort ringt.

Getty Images P. Diddy im Oktober 2019

Getty Images P. Diddy, Musiker

