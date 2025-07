Nach "Jurassic World 4": Geht die Dino-Saga weiter?

Jurassic World: Die Wiedergeburt hat die Dinosaurier zurück auf die Leinwand gebracht und gleichzeitig einen Neustart für das Erfolgsfranchise eingeläutet. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte sich jetzt auf Spoiler vorbereiten. Anders als die vorherigen Teile setzt dieser Film auf ein völlig neues Gewand mit neuen Figuren und einer eigenständigen Handlung, die auf einer tropischen Insel stattfindet. Die Protagonisten, darunter Scarlett Johansson (40) als Söldnerin Zora und Mahershala Ali (51) in einer ähnlichen Rolle, kämpfen um ihr Überleben und tragen am Ende entscheidende DNA-Proben der Urzeitriesen in die moderne Welt. Wie Filmstarts berichtet, könnten trotz der eigenständigen Geschichte in der Handlung bewusst Türen für Folgeprojekte offen bleiben.

Eine der spannendsten Fragen für Fans und Macher ist nun, ob und wie die Geschichte fortgesetzt werden könnte. Der Film führt mit Kreaturen wie dem D-Rex und Mutadon bedrohliche neue Dinosaurier ein, die bereits überlebt haben. In der Fantasy-Welt der Reihe könnten sie auf neuen Forschungsinseln auftauchen, ebenso gibt es Ansätze, die Thematik rund um den Nutzen oder Missbrauch von Dinosauriern weiter auszubauen. Auch aus finanzieller Perspektive ist ein weiterer Teil nicht ausgeschlossen: Obwohl die Einspielergebnisse des Films mit weltweit geschätzten 212 Millionen Euro am Startwochenende hinter den Vorläufern zurückbleiben, ist das Franchise weiterhin ein Kassenschlager mit Potenzial.

Während die eindrucksvollen Dinosaurier die Fans begeistern, wird jedoch immer wieder Kritik an der Darstellung der menschlichen Figuren laut. Viele Zuschauer hatten gehofft, dass der neue Ansatz auch in dieser Hinsicht eine Weiterentwicklung bringen würde. Doch genau hier macht das Franchise Abstriche, was sich schon bei den Vorgängern angedeutet hatte. Ob zukünftige Produktionen dem Wunsch nach mehr Tiefgang bei den Charakteren nachkommen, bleibt daher spannend. Klar ist, dass das Interesse an den prähistorischen Giganten ungebrochen ist, was für die Fortsetzung der Saurier-Saga eine solide Grundlage bietet.

Getty Images Gareth Edwards, Jonathan Bailey, Scarlett Johansson und Mahershala Ali, Juni 2025

Getty Images Hollywoodstars Jonathan Bailey und Scarlett Johansson, Juni 2025

Getty Images Jonathan Bailey und Ed Skrein bei der Premiere von "Jurassic World Rebirth"

