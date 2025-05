Trennung kurz nach Geburt: Rebecca Ries gibt Statement ab

Rebecca Ries und Göktug Göker wurden im April Eltern eines kleinen Sohnes. Doch das scheinbar perfekte Familienglück währte nicht lange: Kurz darauf trennte sich der Reality-TV-Darsteller nämlich von der ehemaligen Bachelor-Kandidatin. In einer Instagram-Story hat sich Rebecca nun erstmals ausführlich zu ihrer aktuellen Situation geäußert. "Ich weiß ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht, wo mir überhaupt der Kopf steht", erklärte sie ihren Followern.

In ihrem emotionalen Statement nahm Rebecca Gök in Schutz und stellte klar, dass die Trennung sie zwar sehr getroffen habe, er jedoch weiterhin ein liebevoller und engagierter Vater für Emilio sei. "Also Gök hat ja nicht uns verlassen, sondern er hat ja mich verlassen", betonte sie und fügte hinzu, dass er sich nach wie vor um seinen Sohn kümmern und ihn sehen möchte. Trotz seiner Bemühungen sei das Verhältnis zwischen den beiden angespannt. "Zwischen uns beiden ist es halt einfach unnormal angespannt", erklärte sie und sprach von gegenseitigen Vorwürfen und Missverständnissen, die die Situation zusätzlich belasten.

Rebecca machte bereits in den vergangenen Tagen keinen Hehl daraus, dass die aktuelle Situation sehr belastend für sie ist. "Ich hatte heute meine erste Panikattacke. Es war beängstigend und überwältigend und es hat mir gezeigt, dass ich auf mich aufpassen muss", gab die Ex-Freundin von Adrian Alian Anfang der Woche offen in einer Instagram-Story zu. Aktuell brauche sie viel Zeit, um wieder zu sich selbst zu finden.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries mit Baby Malik