Altersunterschied in der Liebe ist GZSZ-Star Onno Buß egal

Der Schauspieler Onno Buß, bekannt aus der Erfolgsserie GZSZ, sorgt derzeit für Aufregung bei den Fans der Serie. In der Rolle des Julian entwickelt er eine besondere Verbindung zu Maren, gespielt von Eva Mona Rodekirchen (48). Die beiden haben sich in der Serie auf eine lockere Beziehung geeinigt, doch nun scheint mehr daraus zu werden. Besonders auffällig dabei: der Altersunterschied zwischen den Figuren. Doch Onno selbst gibt im Interview mit RTL preis, dass er dieses Thema entspannt sieht. "Ich mache vor Altersunterschieden nicht halt", erklärte er und fügte hinzu, dass er überzeugt ist, dass gegenseitiges Interesse wichtiger sei als das Alter.

Auch für die Zukunft des Serienpaares gibt sich Onno optimistisch. Trotz der Herausforderungen, die der Altersunterschied in der Geschichte mit sich bringen könnte, ist er sicher, dass es spannend bleibt. "Da ist richtig Feuer dahinter", meinte der Schauspieler vielversprechend und ließ durchblicken, dass die emotionale Dynamik der beiden Figuren noch lange nicht am Ende ist. Für die Zuschauer bedeutet das: Bei GZSZ ist in Sachen Liebe alles offen, und so scheint sich zwischen Maren und Julian sogar das Potenzial für ein neues Traumpaar anzudeuten. Denn laut Onno hat Marens Rolle eine besonders faszinierende Ausstrahlung, die Julian sofort in ihren Bann zieht. "Maren ist ja eine total lebensfrohe, bunte, flippige, freie Seele. Ich weiß nicht, ob sich da irgendein Mann nicht verguckt. Sie hat einfach dieses Charisma", erklärt er.

Privat scheint Onno ähnlich entspannt mit Altersunterschieden umzugehen. Im Interview verriet der GZSZ-Star: "Ich kenne das selbst aus meinem Leben auch. Ich mache vor Altersunterschieden nicht halt, oder ich mache da keine Unterschiede. Ich finde, wenn zwei Menschen Interesse aneinander haben, dann sollte man dem nachgehen." Diese Sichtweise scheint ihm nicht nur privat zu helfen, sondern auch dabei, seiner Rolle bei GZSZ mehr Tiefe zu verleihen. Während Onno in der Serie derzeit für Herzklopfen sorgt, zeigt er auch außerhalb des Sets eine offene und reflektierte Einstellung zu Beziehungen, die bei seinen Fans sicher gut ankommt.

Eva Mona Rodekirchen, Schauspielerin

Onno Buß und Wolfgang Bahro bei GZSZ

