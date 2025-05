Schon 100 Tage am GZSZ-Set: Neuzugang Onno Buß blickt zurück

Onno Buß übernahm im November 2024 eine neue Hauptrolle in der beliebten Vorabendserie GZSZ. Als Julian Gerner, der verlorene Sohn von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 64), bringt er seitdem frischen Wind in die Show. Im Gespräch mit RTL schaut der Schauspieler nun auf seine ersten Tage am Set zurück. "Es war eine intensive Zeit mit vielen Herausforderungen, aber auch tollen Momenten", erzählt der Berliner. Die anderen Darsteller haben ihm den Einstieg in den neuen Job offenbar erleichtert: "Ich wurde von Anfang an herzlich aufgenommen."

Das Auftauchen des Neuzugangs sorgt bei einigen Charakteren, unter anderem Maren (Eva Mona Rodekirchen, 48), für Aufsehen. Doch im Mittelpunkt seines Handlungsstrangs steht natürlich die Beziehung zu seinem Vater. "Jo akzeptiert seinen Sohn, bewundert ihn sogar irgendwo und lobt ihn für Dinge, die Julian gut macht oder kann. Das hat Julian in seinem Leben zuvor noch nie erlebt", beschreibt Onno das familiäre Verhältnis. Gleichzeitig erschwere Jos anhaltender Bruch mit Julians Zwillingsschwester Matilda (Anna-Katharina Fechner) diese Beziehung.

Um die 100 Tage GZSZ zu feiern, gab Onno den treuen Fans auf Instagram eine kleine Tour vom Set. Besonders wichtig war ihm dabei die Eistruhe im Empfangsbereich. "Als ich hier beim Casting war, kam ich hier rein und dachte: 'Wow, hier gibt es die ganze Zeit umsonst Eis? Super Ort!'", erinnert sich der 30-Jährige mit einem breiten Grinsen.

RTL / Rolf Baumgartner Onno Buß und Wolfgang Bahro bei GZSZ

Instagram / onnoyimin Onno Buß, Schauspieler

