Nico macht sich bei "Das perfekte Dinner"-Fans unbeliebt

Nico Fundt gab in der vergangenen Woche bei Das perfekte Dinner sein Talent als Koch zum Besten. Normalerweise steht der Bremer auf den großen Bühnen Mallorcas und sorgt gemeinsam mit seinem Kollegen als die Malle Buddies für Stimmung. Für Stimmung sorgte er auch während seiner Teilnahme an der Koch-Show – doch wohl eher nicht für die Art Stimmung, bei der alle vor Freude auf den Tischen tanzen. Im Laufe der Tage machte sich der Sänger bei den Fans von "Das perfekte Dinner" allem Anschein nach ziemlich unbeliebt. "Es ist wirklich unfair für die anderen Teilnehmer. Er müsste disqualifiziert werden" und "Das ist der unverschämteste Teilnehmer überhaupt", lauten beispielsweise zwei Kommentare der Zuschauer auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Die möglichen Gründe: Nico gab sich mit dem Großteil der angebotenen Gerichte wenig zufrieden, mäkelte wegen der teilweise fleischlosen Rezepte und zudem folgte er einer strengen Bewertung. Schon an Tag eins überraschte er, als er seinem Mitstreiter Philip nur drei Punkte gegeben hatte.

Am vierten Tag war Nico dann selbst an der Reihe. Auf seinem Plan standen verschiedene Tomaten-Variationen auf Burrata, Tagliatelle mit Lachs in Weißwein-Soße und als Nachspeise eine mallorquinische Crema Catalana – letzteres wäre dem Kandidaten aber wohl ein wenig zu viel gewesen. Stattdessen entschied er sich kurzerhand um und überraschte seine Gäste mit einem in kleine Stücke geschnittenen Apfel, der einige Minuten im Ofen gebraten und mit flambiertem Zucker und Zitronenabrieb arrangiert wurde. Doch den wahren Grund bezüglich seiner spontanen Umentscheidung behielt er vor seinen Mitstreitern geheim – vielmehr verkaufte er ihnen seine neue Idee als etwas "Besonderes" und angeblich ebenso gut Passendes.

Doch damit noch nicht genug. Auch mit seinem Verhalten am Finaltag zog Nico den Zorn der Zuschauer auf sich, indem er das Menü seiner Show-Kollegin Zeynep mit null Punkten bewertete. Die Veganerin servierte ihren Gästen unter anderem Lamm, doch das entspreche absolut nicht seinem Geschmack. "Ich bleibe bei meiner Entscheidung. Das sind heute für mich null Punkte. Das Essen hat mir nach wie vor nicht geschmeckt, ich habe das Essen die ganze Woche über streng beurteilt. Das heute war für mich einfach nicht nach meinem Geschmack, dafür kann ich keine Punkte geben", begründete Nico seine Entscheidung. Zum Ärger der Zuschauer: "Ich gucke 'Das perfekte Dinner' schon viele Jahre, es gab immer mal wieder Kandidaten, die sehr überheblich waren und unfair bewertet haben. Was diese Woche dieser Nico abzieht, hat mich sprachlos gemacht, sein Verhalten und seine Bewertungen absolut unterste Schublade", äußert sich ein weiterer Show-Fan verärgert auf Instagram.

