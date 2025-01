Influencerin Ana Johnson kocht bei "Das perfekte Dinner"

Auf ihren Social-Media-Kanälen teilt Ana Johnson (31) vor allem Eindrücke aus ihrem Familienleben, ihren kreativen Projekten und tägliche Outfits. Auch dass sie sich ab und zu mal gerne in die Küche stellt, ist kein Geheimnis – nun möchte die Influencerin bei Das perfekte Dinner unter Beweis stellen, was sie am Herd drauf hat. "Freue mich unheimlich auf die Woche, die Erfahrung, mich mal wieder aus meiner Komfortzone bewegen zu dürfen, neue Menschen kennenzulernen und meine Koch-Skills mal richtig auf die Probe zu stellen", schreibt sie zu einem Instagram-Beitrag, mit dem sie ihre Teilnahme an dem beliebten TV-Format verkündet.

Ganz schön viel Trubel – vor allem, weil Anas Zuhause sich schon bald in eine Großbaustelle verwandeln wird. Die 31-Jährige nimmt die Herausforderung trotz aller Umstände an. "Wenn 'Das perfekte Dinner' auf Perfektionismus-Ana trifft, dann könnt ihr euch vorstellen, was die letzten Tage bei uns im Haus los war, kurz vor dem Großumbau und Auszug. Hilfe", scherzt sie. Wann die Promi-Edition der Kochsendung auf VOX ausgestrahlt wird, verrät die Blondine nicht. Die Dreharbeiten sind in dieser Woche in vollem Gange, wobei Ana ihre Community in ihrer Social-Media-Story viel mitnimmt. Die Kölnerin selbst wird am letzten Tag der Woche Gastgeberin sein – und ist wohl schon aufgeregt.

In der Vorabend-Sendung treffen jede Woche fünf Hobbyköche aus einer Stadt zusammen. Jeden Abend kocht ein anderer ein Vier-Gänge-Menü für seine Gäste, welches von jedem Einzelnen mit einer Punktzahl von eins bis zehn bewertet wird. Während bei der klassischen Version von "Das perfekte Dinner" der Sieger stolze 3.000 Euro mit nach Hause nehmen darf, spendet der Gewinner der Promi-Woche das Preisgeld an eine wohltätige Organisation seiner Wahl.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana Johnson im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige