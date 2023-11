Paar-Kochen: "First Dates" trifft auf "Das perfekte Dinner"

Liebe geht durch den Magen! Zum Jahresende wurden besondere Gäste für die kultige Kochshow "Das perfekte Dinner" eingeladen. Paare, die sich in der Sendung First Dates - Ein Tisch für zwei kennengelernt haben, werden gegeneinander antreten. Bevor es um die Wurst geht, kann man sich in der davor ausgestrahlten Sendung angucken, wie die Pärchen sich kennenlernen. Im Anschluss kochen die "First Dates"-Partner ihr perfektes Dinner!

Die Paare stehen bereits fest. Kristina und Thomas, Claudia und Dirk sowie Susanne und Patrick kochen um den Sieg! In dem Restaurant der Vox-Datingshow, wo ihre Liebe begann, wurden die sechs noch bedient – jetzt sind sie selbst dran. Wer am Ende gewinnt, lässt sich vom 27. bis zum 29. Dezember im Fernsehen verfolgen.

Auch im Produktionsteam von "First Dates" kam es bereits zu einer Liebesgeschichte. Maria und Tim lernten sich bei der Show kennen und lieben. Die beiden Servicemitarbeiter hatten sich 2020 am Set getroffen. Zu dem Zeitpunkt waren die beiden noch in anderen Beziehungen, doch letztendlich entschieden sie sich füreinander.

Sarah Joana Maria und Tim von "First Dates"

