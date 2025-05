Sorge ums Baby: Manager äußert sich zu Lisa Akkayas Zustand

Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24) machen aktuell wohl mit die schlimmste Zeit ihres Lebens durch. Das Reality-Paar erwartet derzeit sein zweites Baby – einen kleinen Jungen. Doch die Freude über den Zuwachs ihrer Familie wird von dramatischen Nachrichten überschattet. Vor wenigen Tagen musste Lisa mit starken Schmerzen ins Krankenhaus, weil der Geburtsvorgang begonnen hatte. Seitdem bangen die Influencer um das Leben ihres ungeborenen Kindes. Der Manager von Lisa und Furkan, Ramin Seyed, äußert sich jetzt exklusiv gegenüber Promiflash zu den aktuellen Umständen: "Die ganze Familie ist permanent zusammen und um Lisas Gesundheit besorgt. Alles andere hat gerade keinen Wert für sie. Bis sie wieder ganz gesund ist, braucht sie zu 100 Prozent ihre Ruhe."

Furkan und Lisa wohnen eigentlich in Dubai, sind seit kurzer Zeit allerdings wieder in Deutschland. Unter anderem, weil der Too Hot To Handle-Star hier ein Event wahrnehmen wollte. "Akka hat eigentlich ein Charity-Fußballspiel. Seit Monaten freut er sich darauf. Seitdem es Lisa nicht gut geht, hat er alles abgeblasen – auch Werbeaufträge", erklärt Ramin. Doch er versucht trotz der schlimmen Zustände, positiv in die Zukunft zu blicken: "Wir hoffen, dass sie bald wieder in die Öffentlichkeit treten kann, um weiteren Projekten nachgehen zu können."

Bereits am Freitag meldete sich Lisa persönlich bei ihren Fans auf Instagram. "Mir wurde gesagt, ich werde mein Baby tot gebären müssen, wenn der Vorgang nicht gestoppt werden kann und auch wenn es überlebt, dann nur von kurzer Dauer und dass ich mich dann gleich verabschieden müsse, weil es einfach noch nicht lebensfähig ist", schrieb sie in ihrer Story. Aktuell sei ihr Kind noch in ihrem Bauch, ob das so bleibt, wisse die Familie allerdings nicht. "Alles, was uns bleibt, ist beten und hoffen", hieß es weiter.

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten

