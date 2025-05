"Ich bin nicht perfekt": Victoria Beckham über Mutter-Rolle

Victoria Beckham (51) hat in der YouTube-Serie "Reviewed by Osa" seltene Einblicke in ihr Leben als Mutter gewährt. Während sie in Dubai ihre Capsule Collection für Ounass präsentierte, sprach die Designerin offen darüber, wie sehr sie sich bemühe, eine "gute Mutter und die beste Version ihrer selbst" zu sein. Die vierfache Mama erklärte: "Ich bin nicht perfekt, habe nie versucht, perfekt zu sein. Aber ich gebe immer mein Bestes." Das Interview fand nur wenige Tage nach dem 50. Geburtstag ihres Mannes David Beckham (50) statt – einer Feier, bei der ihr ältester Sohn Brooklyn (26) und dessen Frau Nicola Peltz-Beckham (30) durch ihre Abwesenheit auffielen.

Victoria sprach auch über die beruflichen und persönlichen Herausforderungen, denen sie sich stellt – und darüber, wie sie mit Selbstzweifeln umgeht. Sie gab offen zu, dass sie trotz Unsicherheiten stets versuche, positiv und bodenständig zu bleiben. In ihrem aktuellen Projekt, einer Netflix-Dokumentation über ihre Karriere in der Modebranche, habe sie sich selbst auf neue Weise kennengelernt. "Es war wie eine Therapie. Ich habe Dinge über mich erfahren, die mir zuvor nicht bewusst waren", erzählte sie. Die Doku soll sowohl Einblicke in ihr Berufsleben als auch in ihre Familienzeit geben. Trotz ihrer disziplinierten Haltung zum Thema Selbstoptimierung betonte die ehemalige Sängerin, dass sie auch ihre Fehler annehme.

Die familiären Spannungen zwischen den Beckhams und Brooklyns Ehefrau Nicola sollen laut Insidern ihren Ursprung am Hochzeitstag des Paares haben – damals trug Nicola ein Kleid von Versace, statt eine Kreation von Victoria zu wählen. Obwohl es zunächst den Anschein hatte, dass sich Schwiegermutter und Schwiegertochter wieder angenähert hätten, brodelt es nun offenbar erneut. Freunde der Familie behaupten, Nicola halte Brooklyn bewusst auf Abstand zu den Beckhams. Trotz der angespannten Lage versuchte Victoria, ein Zeichen der Versöhnung zu setzen: Auf Instagram teilte sie kürzlich ein Familienfoto – begleitet von einem liebevollen Kommentar.

Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

