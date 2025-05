Trotz Familienstreit: Victoria Beckham unterstützt Nicola

Nicola Peltz-Beckham (30) sorgt derzeit mit ihrem Auftritt auf Instagram für reichlich Gesprächsstoff: Die Schauspielerin präsentierte sich in drei glamourösen Selfies und ließ sich von jüngsten Negativschlagzeilen rund um eine angebliche Familienfehde nicht beirren. Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola hatten am vergangenen Wochenende Davids 50. Geburtstagsparty im Londoner Edelrestaurant Core ausgelassen – inmitten von Gerüchten über einen Streit mit Brooklyns berühmten Eltern Victoria Beckham (51) und David sowie seinem Bruder Romeo Beckham (22). Während Fans in den Kommentaren sowohl Kritik als auch Beistand äußerten und einige sogar versicherten, sie "stehen zu ihr", hält Nicola sich weiter präsent im Netz und reagiert gelassen auf die teils harten Worte.

Der Hintergrund: Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche über eine eisige Stimmung zwischen Nicola und ihrer Schwiegerfamilie. Angeblich soll der Grund für das Fernbleiben des Ehepaars bei Davids (50) großem Fest Romeos Freundin Kim Turnbull sein, mit der Brooklyn schon einmal angeblich liiert gewesen sei – was das Paar allerdings bestreitet. Quellen aus dem Umfeld von Victoria und David Beckham betonen, sie hätten Nicola "auf jede erdenkliche Weise" unterstützt. So habe Victoria selbst mit verletztem Fuß die Premiere von Nicolas Film "Lola" besucht und auch online immer wieder ihre Anerkennung für ihre Schwiegertochter kundgetan. David habe sich genauso öffentlich und privat hilfreich gezeigt und sogar Nachrichten des Beileids geteilt, als Nicolas Hund starb. Dennoch soll der Familienkrach mittlerweile so offensichtlich sein, dass Victoria ihren ältesten Sohn nach der Party im Gegensatz zu sonst nicht einmal in den sozialen Medien erwähnte.

Was hinter den Kulissen wirklich geschieht, bleibt weiterhin schwer greifbar – klar ist nur, dass das Thema die Gemüter erhitzt. In der Vergangenheit wurde bereits über massive Spannungen berichtet: Ein Insider hatte gegenüber TMZ behauptet, Brooklyn und Nicola würden Brooklyns Eltern als "toxisch" und "narzisstisch" empfinden. Trotzdem äußern sich viele Fans in den sozialen Medien loyal und mitfühlend gegenüber Nicola – auch, weil sie in den Streitigkeiten immer wieder als Sündenbock dastehe. Trotz aller Dramen setzen die Beteiligten zumindest nach außen weiterhin auf stilvolle Auftritte und Medienpräsenz – so wie jetzt wieder Nicola mit ihren vielbeachteten Fotos.

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige