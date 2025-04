So stellt sich Sarah Liebich ihren absoluten Traummann vor

Sarah Liebich hat ihre Trennung im vergangenen Juli offenbar verkraftet und ist bereit für einen neuen Partner. Im Interview mit Promiflash erklärt die Reality-TV-Bekanntheit nun, welche Eigenschaften ihr Mister Right unbedingt mitbringen muss. "Mir sind Eigenschaften wie Humor, Ehrlichkeit und besonders Vertrauen da sehr, sehr wichtig", betont Sarah und fügt hinzu: "Zielstrebigkeit und zukunftsorientiertes Denken ist mir auch sehr wichtig." Zudem möchte sie sich nicht verstellen müssen und so sein können, wie sie es im Kreise von Freunden und Familie ist.

Nach dem Beziehungs-Aus im vergangenen Sommer scheint Sarah also wieder nach vorn zu blicken und gleichzeitig selektiver in Bezug auf ihre Partnerwahl zu sein. Ihr letzter Versuch einer Beziehung war von zahlreichen Problemen geprägt, über die sie schon zuvor offen sprach. "Das Ganze hatte super viele Gründe. Wir sind in einer Spirale aus Problemen gelandet, wo wir einfach nicht mehr rausgekommen sind", erklärte die Influencerin damals auf Instagram und fügte hinzu: "Wir haben das natürlich nicht einfach weggeworfen und haben versucht, daran zu arbeiten, aber mit der Zeit gemerkt, dass wir uns beide damit einfach kaputtmachen." Trotzdem sei die Trennung freundschaftlich verlaufen.

Schon in der Vergangenheit hatte die Social-Media-Persönlichkeit immer wieder Schlagzeilen mit ihrem turbulenten Liebesleben gemacht. Besonders ihre Beziehung mit Nico Legat (27) sorgte für Aufsehen, nachdem dieser sie in der Show Temptation Island mehrfach öffentlich betrog und das Liebes-Aus so besiegelte. Ihr nächster Partner hielt sich zwar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch auch diese Romanze scheiterte nach nur wenigen Monaten. Den Glauben an die wahre Liebe scheint Sarah dennoch nicht aufgegeben zu haben. "Ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit meinem Single-Leben und genieße es, alleine zu sein. Allerdings date ich momentan auch, aber in aller Ruhe und abseits der Öffentlichkeit", verriet sie im Gespräch mit Promiflash.

Sarah Liebich, Influencerin

Sarah Liebich im September 2023 in Hürth

