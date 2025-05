Erste Nacht: Christian Wolfs Tochter machte richtig "Terror"

In der ersten Nacht mit Baby fand Christian Wolf keine Ruhe. Das erzählt der Influencer in seiner Instagram-Story. Er postet ein niedliches Foto aus dem Krankenhaus. Darauf schlummert sein Töchterchen friedlich auf seiner Brust. Aber der Frieden täuscht offenbar – in der Nacht gab es laut Christian weit weniger Ruhe. "Die kleine Maus war heute Nacht eine richtige Terror-Maus. Jetzt schläft sie. Super", meint der frischgebackene Zweifach-Papa. Ob das ein Omen für die Zukunft ist, wird sich noch zeigen. Aber zumindest scheint die Kleine auf ihrem Papa sehr gut schlafen zu können.

Christians Tochter ist erst wenige Tage alt. Zusammen mit seiner Partnerin Romina Palm (25) begleitete er die gesamte Schwangerschaft auf Social Media. Vergangenes Wochenende war es dann endlich so weit. Im Netz meldete sich das Paar zu Wort und verkündete die Geburt ihres Mädchens. "Wir haben gesagt, dass wir teilen, dass es alles gut gegangen ist, damit ihr euch keine Sorgen macht. [...] Ich kann euch sagen, ich bin unglaublich stolz auf sie", schwärmte Christian. Seitdem gab es zwar schon ein paar Babybilder, Details wie den Namen der Kleinen behielten er und Romina bisher aber für sich.

Für den Fitness-Profi ist der Zwerg bereits das zweite Kind. Mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena bekam er Söhnchen Noah. Die beiden trennten sich allerdings noch vor der Geburt – das Verhältnis war zu Beginn schwierig, mittlerweile sollen sie sich aber wieder besser verstehen. Eine Schwierigkeit soll es aber dennoch geben: Bisher soll der kleine Noah Papas Partnerin Romina nicht kennengelernt haben, denn Antonia schob dem wohl einen Riegel vor. Christian beugte sich der Entscheidung, denn immerhin kümmere sich seine Ex die meiste Zeit um den Sohn. Aktuell ist nicht klar, ob es mittlerweile zum Kennenlernen kam.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, May 2025

Instagram / christianwolf Influencer Christian Wolf mit seinem Sohn Noah, März 2025

