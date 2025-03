Das sollen Chrissy Teigens Kinder nicht von ihr übernehmen

Chrissy Teigen (39), das bekannte Model und Ehefrau des Musikers John Legend (46), hat in der ersten Folge ihres neuen Podcasts "Self-Conscious" offen über ihre persönlichen Ängste gesprochen. Besonders bewegt schilderte sie, dass sie große Sorge habe, ihre eigenen Unsicherheiten und die Tendenz, es immer allen recht machen zu wollen, an ihre vier Kinder weiterzugeben. "Ich kann das meinen Kindern nicht antun", sagte sie mit Blick auf ihre Tochter Luna (8), Söhnchen Miles (6) und die Nesthäkchen Esti (2) und Wren (1). Auf emotionaler Ebene rührte sie das Thema sichtlich zu Tränen: "Ich kann nicht ertragen, dass sie so leben, wie ich es tue."

Im Gespräch mit Bestsellerautorin Mel Robbins erklärte Chrissy, wie tief verwurzelt ihre Problematik sei und dass sie sie ein Leben lang begleitet habe. Sie beschrieb, wie stark ihre Kindheitserfahrungen – sowohl positive als auch negative – sie geprägt hätten: "Meine Interaktionen mit Erwachsenen als Kind haben mich auf so vielen Ebenen beeinflusst, sei es sexuell oder dadurch, dass ich Menschen immer gefallen wollte, vor allem indem ich mit ihnen geschlafen habe." Besonders im Hinblick auf ihre Kinder sei es ihr wichtig, dass sie sich niemals verpflichtet fühlen, andere ständig zufriedenstellen zu müssen. Chrissy, die sich öffentlich für eine Social Media-Sperre einsetzt, betonte auch, dass sie bewusst daran arbeite, diesen Kreislauf zu durchbrechen, und sich deshalb selbst in Therapie befinde.

Chrissy und John, die seit 2013 verheiratet sind, gelten als eines der beliebtesten Paare Hollywoods und gewähren regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Chrissy, bekannt für ihre ehrliche Art, spricht nicht nur offen über persönliche Herausforderungen, sondern auch über ihre Vorstellungen von Erziehung. Sie wolle ihren Kindern Werte wie Eigenverantwortung und Selbstbestimmung näherbringen, ohne sie durch den Druck der Öffentlichkeit zu überfordern. "Ich hoffe, sie wissen, dass ihr Körper, ihr Geist und ihre Handlungen ihnen gehören", erklärte sie. Mit ihrer Offenheit hat Chrissy immer wieder bewiesen, dass hinter dem Glamour ein Mensch steht, der vor allem versucht, ein gutes Vorbild für seine Familie zu sein.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids Miles, Wren, Esti und Luna

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Mai 2024

