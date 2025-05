Mehr als die Beckhams: So vermögend ist König Charles

Das britische Staatsoberhaupt König Charles III. (76) hat allen Grund zur Freude: Laut der neuesten Sunday Times Rich List ist sein Vermögen im vergangenen Jahr um satte 35 Millionen Euro auf stolze 760 Millionen Euro gestiegen. Damit liegt der Monarch erstmals auf dem 238. Platz der Liste der reichsten Einzelpersonen und Familien Großbritanniens und hat im Vergleich zum Vorjahr gleich 20 Plätze gutgemacht. Besonders bemerkenswert: Er lässt Prominente wie David (50) und Victoria Beckham (51), die auf Platz 273 rangieren, weit hinter sich. Ihr Vermögen wird auf "nur" 593 Millionen Euro geschätzt.

Das wachsende Vermögen des Monarchen ist zu einem großen Teil dem Erbe seiner im Jahr 2022 verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. (✝96), zu verdanken. Zu den geerbten Besitztümern zählen unter anderem die beiden privaten Anwesen Sandringham in Norfolk und Balmoral in Schottland, die von der Queen über Jahrzehnte hinweg liebevoll gepflegt wurden. Laut der Sunday Times fließen in die Berechnungen der Rich List ausschließlich private Gelder und Besitztümer ein – der Besitz der Krone, wie etwa der Buckingham-Palast, bleibt unberücksichtigt.

Charles teilt sich den 238. Rang übrigens mit dem ehemaligen Premierminister Rishi Sunak (45) und dessen Frau Akshata Murty. Die Liste der reichsten Briten führt zum vierten Mal in Folge die Hinduja-Familie an. Das Vermögen der Unternehmerfamilie wird auf rund 41 Milliarden Euro geschätzt.

Getty Images König Charles und David Beckham, The King's Foundation Charity Awards 2024

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025

