Nach Ina-Trennung: Will Nessiontour noch einmal heiraten?

Nach der Trennung von ihrer Ehefrau Ina (29) blickt Vanessa Borck alias Nessiontour (28) optimistisch in die Zukunft. In einer Fragerunde auf Instagram wurde die Influencerin gefragt, ob sie sich eine erneute Hochzeit vorstellen könne. Ihre Antwort darauf war eindeutig: "Ja. Schon. Nur weil meine letzte Ehe nicht für immer war, heißt das doch nicht, dass es nie wieder sein kann, oder?" Vanessa erklärte, dass sie trotz des Scheiterns ihrer letzten Ehe offen für eine neue Verbindung sei und betonte, dass jede Liebe einzigartig und lohnenswert sei. "Wenn da jemand ist, den ich liebe – wirklich liebe – und die Person das auch will, dann ist das für mich total schön. Ich würde das machen. Ich würde heiraten."

Die Scheidung, die das einst beliebte Influencer-Paar im September 2024 bekannt gab, war für viele Fans ein Schock. Trotz allem blickt Nessiontourx nicht verbittert zurück. Sie betont in ihrem Q&A, dass sie dankbar sei für all das, was sie und Ina zusammen hatten, und positiv in ihre Liebeszukunft schaut. Es wäre sogar möglich, dass Ina schon eine neue Partnerin hat – denn sie ist die diesjährige Princess Charming und die Dreharbeiten für die Datingshow sind bereits abgeschlossen. Ob sie sich dort tatsächlich verliebt hat, können die Fans bald erfahren. Die Folgen sollen später in diesem Jahr ausgestrahlt werden.

Zwar kann sich Nessi durchaus vorstellen, erneut Ja zu sagen – eines schließt sie allerdings aus: Sie will nach Tochter Olivia kein weiteres Kind bekommen. "Ich habe in letzter Zeit sehr viel reflektiert und für mich entschieden, dass die Kinderplanung bei mir abgeschlossen ist. Das war es", erklärte sie kürzlich im Netz. Das sei auch bei der Partnerwahl entscheidend. Eine Frau, die noch weitere Kinder möchte, komme für sie für eine Beziehung nicht infrage. "Wenn sie ein Kind hat, ist das etwas anderes – gar kein Problem. Wenn es Kinder schon gibt, ich finde das super. Ich würde aber kein Kind aktiv mehr in die Welt setzen wollen", erläuterte sie weiter. Nessi und Inas Tochter Olivia kam 2022 auf die Welt, während Ina aufgrund ihres Schlaganfalls im Koma lag.

RTL / Fine Lohmann Die neue "Princess Charming" Vanessa Borck alias nessiontour

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi und Ina mit Baby im November 2022

