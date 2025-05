Ehrliche Antwort: Nessiontour bereut nichts in ihrem Leben

Vanessa Borck alias nessiontour (28) teilt ihr Leben tagtäglich mit Millionen von Followern. Ihre Fans kriegen daher vieles mit – die guten sowie die schlechten Seiten. In einer Instagram-Fragerunde wird die Influencerin nun gefragt, ob es etwas in ihrem Leben gibt, das sie bereut. Und ihre Antwort ist deutlich. "Weißt du, ich habe lange über diese Frage nachgedacht – ob ich etwas bereue. Und ich glaube, die ehrliche Antwort ist: Nein, ich bereue nichts", verdeutlicht sie und fügt hinzu: "Wenn ich etwas bereuen würde, dann würde ich ja auch ein Stück von mir selbst bereuen."

Rückblickend gebe es aber natürlich ein paar Dinge, die sie möglicherweise anders gemacht hätte. "Ich hätte Entscheidungen überdacht, mich früher von bestimmten Menschen gelöst, Dinge klarer gesehen – wenn ich gewusst hätte, wie es ausgeht", erklärt die 28-Jährige. Es seien aber "genau diese Fehler, diese Umwege, diese Begegnungen" gewesen, die sie geprägt haben. "Ich bin gewachsen – an Momenten, die wehgetan haben, und an denen, die schön waren. Ich habe Fehler gemacht. Und ich bin dankbar dafür, weil sie mich menschlich machen. Weil sie mir gezeigt haben, was ich will – und was ich nie wieder will", schreibt Nessi abschließend.

Sie erlebte wohl einen der schwersten Momente in ihrem Leben, als ihre einstige Partnerin Ina (29) im Juli 2022 einen Schlaganfall erlitt, während die Princess Charming der kommenden Staffel hochschwanger mit der gemeinsamen Tochter Olivia war. In einem YouTube-Video erinnerte sie sich kürzlich an diese Zeit – und offenbarte Dinge, die sie zuvor aus Angst für sich behalten hatte. "[Ina] lag im Koma, während ich unsere Tochter auf die Welt gebracht habe", schilderte Nessi und ergänzte: "Ich hatte damals Zeiten, in denen ich mir keine Freude erlaubt habe."

Instagram / nessiontour Nessiontour, Mai 2025

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

