Love Language: So wichtig ist Körperkontakt für Nessiontour

Social-Media-Star Vanessa Borck, besser bekannt als nessiontour (28), hat auf Instagram einen offenen Einblick in ihr Privatleben gegeben. In einer Fragerunde beantwortete sie die Frage eines Fans, wie wichtig ihr Körperlichkeiten in einer Beziehung seien. "Meine Love Language ist einfach Physical Touch. Ich liebe Nähe. Ich liebe es, zu kuscheln, Händchen zu halten, so was alles. Das gibt mir total viel Sicherheit und verbindet mich mit einem Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise", erklärte Vanessa und sprach dabei offen über ihre Gefühle.

Mit diesen Worten spricht Vanessa über eine der fünf sogenannten "Sprachen der Liebe" – ein Konzept, das beschreibt, auf welche Weise Menschen Zuneigung empfinden und zeigen. Neben körperlicher Berührung zählen dazu auch lobende Worte, Geschenke, Hilfsbereitschaft und gemeinsam verbrachte Zeit. Für die Influencerin steht körperliche Nähe jedoch klar an erster Stelle. Solche Momente seien für sie nicht nur Ausdruck von Zuneigung, sondern auch ein Weg, sich sicher und verbunden zu fühlen.

Bald ist Vanessa bei Princess Charming als neue Princess zu sehen. Ob wir dort auch ihre "Sprache der Liebe" in Aktion erleben werden, bleibt spannend. Besonders wertvoll war für die 28-Jährige, dass ihre Tochter Olivia mit vor Ort war. Trotz der intensiven Dreharbeiten schaffte Vanessa bewusst Raum für gemeinsame Momente – ihre kleine Familie hatte auch in Thailand Priorität.

Vanessa Borck aka nessiontour, Februar 2025

Nessiontour mit Liv, Mai 2025

