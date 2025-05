Oliver Pocher verspottet Christian Wolf nach Baby-Posts

Das erste Kind von Christian Wolf ist gerade erst geboren, da entbrennt bereits ein heftiger Social-Media-Streit um den frischgebackenen Vater. Der Unternehmer teilte wenige Stunden nach der Geburt Fotos seiner Tochter auf Instagram – dicht gefolgt von aggressiver Produktwerbung für Nahrungsergänzungsmittel seiner eigenen Marke. Diese Kombination sorgte für einige Irritationen – und veranlasste Comedian Oliver Pocher (47) unmittelbar zu einer spitzen Reaktion. In seiner Instagram-Story schrieb er zu Christians Posts: "Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos: Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst..."

Mit weiteren bissigen Kommentaren, wie "Der Wolf im Schafspelz", legte der Comedian noch einmal nach. In Bezug auf die intensiv gepflegte Social-Media-Präsenz von Christian und dessen Partnerin, Neu-Mama Romina Palm (25), meinte Oliver ironisch: "Eigener Instagram-Account vom Kind ist noch nicht online. Ich hoffe, das kommt noch zügig." Für Oliver ist dies nicht das erste Mal, dass er einzelne Personen öffentlich an den Pranger stellt, um eine Diskussion über den Umgang von Promi-Eltern mit ihren Schützlingen anzustoßen. Wie Christian mit der unverblümten Kritik umgeht, ist bisher nicht bekannt: Der Influencer hüllt sich diesbezüglich in Schweigen.

Für das frischgebackene Elternpaar scheint derzeit ohnehin der Fokus auf ihrem Familienglück zu liegen. Am Sonntag hatten sie stolz die Ankunft ihrer Tochter bekannt gegeben, deren Gesicht auf den veröffentlichten Fotos mit einem Symbol verdeckt wurde. Mit Details wie einem Foto von einem kleinen Armband mit der Aufschrift "Wolf" und dem Kommentar "Küken ist geschlüpft" lieferten Romina und Christian ihren Fans erste Einblicke in die neue Lebensphase. Die Geburt wurde in den sozialen Medien von Fans bisher begeistert kommentiert. Ob Oliver hier mit seinem Statement tatsächlich noch eine größere Debatte lostreten wird, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, May 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Januar 2023

Anzeige Anzeige