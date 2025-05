Trotz Gerüchten: Prinz Harry und Meghan sind total verliebt

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) lassen die Gerüchte über eine mögliche Trennung an sich abprallen und zeigen sich verliebter denn je. Vor wenigen Tagen, anlässlich ihres siebten Hochzeitstags, veröffentlichte Meghan auf ihrem neuen Instagram-Account ihres Lifestyle-Labels "As Ever" ein privates Fotoalbum, das einen intimen Einblick in ihr Leben mit Harry sowie den Kindern Archie (6) und Lilibet (3) gewährt. Zudem nutzte das Paar den Anlass, um Bilder von gemeinsamen Date-Nights zu teilen, darunter einen Besuch bei Beyoncé (43)’s "Cowboy Carter"-Tour in Los Angeles. "Das war nicht für die Öffentlichkeit inszeniert", verriet ein Insider gegenüber OK!. "Sie sind total verliebt."

Laut Meghan fühlt sich ihre Beziehung derzeit sogar wie eine Art zweiter Honeymoon an. In einem Interview im März berichtete sie, dass sie und Harry eine starke Verbindung hätten, nicht zuletzt dank ihrer kreativen Projekte. "Harry liebt es, mir zuzusehen, wie ich schreibe und an meinen Ideen arbeite", erklärte die ehemalige Schauspielerin über die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann. Die Royal-Expertin Jennie Bond betonte laut Mirror hingegen, Meghan sei lediglich sehr darauf bedacht, das Bild einer glücklichen und erfolgreichen Familie darzustellen, insbesondere nach den anhaltenden Gerüchten in der Öffentlichkeit.

Die Liebe der beiden begann 2016, und die Verbindung scheint über die Jahre nur stärker geworden zu sein. Meghan schwärmte kürzlich gegenüber People noch von Harry: "H, dieser Mann liebt mich so sehr, und gemeinsam haben wir ein wundervolles Leben aufgebaut." Die Kinder Archie und Lilibet sind das Herzstück ihres kleinen Familienglücks in Kalifornien, und das Paar bemüht sich um eine Balance zwischen beruflichem Erfolg und privatem Glück. Trotz aller Herausforderungen und familiären Spannungen scheinen Meghan und Harry entschlossener denn je, ihren eigenen Weg zu gehen – und setzen jetzt auch ein deutliches Zeichen gegen Trennungsgerüchte. Ob es sich dabei nur um Fassade handelt, bleibt vorerst abzuwarten.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

