"Young Royals"-Star Edvin Ryding will anderen Mut machen

Die erfolgreiche Netflix-Serie Young Royals hat den nächsten schwedischen Star hervorgebracht: Der 22-jährige Edvin Ryding erhielt durch die fiktive Serie über das schwedische Königshaus weltweite Aufmerksamkeit. Bei einem Interview am Set seines Shootings für die skandinavische Vogue sprach der charmante Jungschauspieler über seine Karriere und den bevorstehenden Wendepunkt in seiner Laufbahn. Dabei machte er auch anderen jungen Talenten Mut. "Man muss groß träumen und noch größer leben – so hat man es mir beigebracht!", so Edvin.

Im Interview gestand der Schwede, dass das letzte Jahr sich "wie das Ende eines Kapitels und der Beginn eines neuen" anfühle. Denn die Geschichte seiner Rolle als Prinz Wilhelm ist nach drei erfolgreichen Staffeln auserzählt und Edvin steht vor neuen Projekten. "Ich fühle, dass ich auf dem richtigen Weg bin", sagte der Schauspieler, der nicht nur träumt, sondern auch konsequent an seiner Vision arbeitet. Seine neueste Herausforderung ist eine Hauptrolle im kommenden Horror-Thriller "28 Years Later". In dem dritten Teil der Serie von Danny Boyle (68) und Alex Garland steht er mit Größen wie Jodie Comer (32) und Ralph Fiennes (62) vor der Kamera.

Bereits im Alter von fünf Jahren stand Edvin vor der Kamera. Sein Debüt gab er in der schwedischen Miniserie "Mannen under trappan". Inzwischen kann er auf international gefeierte Projekte, große Streaming-Produktionen und beliebte schwedische Thriller zurückblicken. Abseits der Leinwand begeistert er Fans mit seinem Gespür für Mode. "Style ist eine weitere Form des Geschichtenerzählens für mich", verriet Edvin im Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Edvin Ryding mit Kollegin Felicia Truedsson bei der Paris Fashion Week, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Edvin Ryding bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige