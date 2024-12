Apache207 geht mit seinem eigenen Wein in die dritte Auflage

Apache 207 (27), bürgerlich Volkan Yaman, hat gemeinsam mit dem Weingut Faubel aus Maikammer die dritte Auflage seines eigenen Weins, einer Cuvée namens "Too Sad To Disco", herausgebracht, wie Die Rheinpfalz berichtet. Der Musiker, der durch Hits wie "Roller" bekannt wurde, verbindet in diesem Projekt Musik, Kultur und Weinbau. Die Flasche, die durch ein Etikett mit einer leuchtenden Discokugel auffällt, verweist auf die Ästhetik der Club-Ära. Der Wein ist eine halbtrockene Mischung aus Sauvignon Blanc und Weißburgunder. Vertrieben wird die exklusive Flasche über die eigene Website unter dem Namen "Niederfelder", eine Anlehnung an den Ludwigshafener Stadtteil, in dem Apache aufgewachsen ist.

Die Idee für das Projekt entstand vor zwei Jahren, als Apache nach einem Weingut für seinen eigenen Wein suchte. Das Weingut Faubel, das für hochwertige Weine bekannt ist, bewarb sich und erhielt den Zuschlag. Am Produktionsprozess war Apache aktiv beteiligt, lieferte Ideen und Vorstellungen, bei denen jedoch Kompromisse gefunden werden mussten. "Er spricht wenig, aber wenn er etwas sagt, hat das Gewicht", beschreibt Gerd Faubel die Zusammenarbeit. Fan-Partys wie die exklusive "White Night" in Maikammer, bei der nur 500 Gäste zugelassen waren, zeigten die unglaubliche Nachfrage nach der Marke. Die Tickets der Veranstaltung waren binnen Stunden ausverkauft.

Rapper Apache 207, der mit seinem Song "Miami" einen echten Sommerhit herausbrachte, bleibt trotz seines Erfolges bodenständig, was ihn für das Weingut zu einem angenehmen Partner macht. Der Name "Niederfelder" trägt nicht nur die Erinnerung an seine Heimatstadt Ludwigshafen-Niederfeld, sondern auch an seinen familiären Background. Privat bleibt der Musiker eher zurückhaltend, vielmehr lässt er die Kombination von Musik und Wein für sich sprechen. Seine neue, inzwischen gereifte Cuvée soll nicht nur Fans begeistern, sondern auch ein "erwachseneres" Publikum ansprechen. Damit beweist Apache erneut sein Gespür für die Verbindung von Kunst und Genuss.

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

