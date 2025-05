Beckham-Zoff: Experten vermuten Drama wie bei Prinz Harry

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) stehen aktuell im Mittelpunkt eines Familienkonflikts, der an die Spannungen zwischen Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) auf ihrem Weg in ein unabhängiges Leben erinnert. Es wird berichtet, dass Brooklyn und Nicola von Kalifornien aus Kontakt zu Prinz Harry und Meghan gesucht haben sollen. Sogar ein gemeinsames Dinner soll stattgefunden haben, das durch einen gemeinsamen Freund eingefädelt wurde. Während der Beckham-Spross in sozialen Medien öffentlich zu seiner Frau steht, heizen royale Experten die Debatte weiter an, indem sie Parallelen zwischen den Sussexes und dem jungen Ehepaar ziehen.

Insbesondere die britische Royal-Expertin Ingrid Seward sieht Parallelen zwischen den Fällen: So wie Harry sich an die Seite von Meghan gestellt hat, scheint auch Brooklyn klar Stellung zu beziehen. Kritiker warnen jedoch davor, dass zu viel Distanz zur eigenen Familie negative Auswirkungen haben könnte. Jack Royston, der royale Chefkorrespondent des Magazins Newsweek, mahnt zusätzlich, Brooklyn solle gut hinterfragen, ob die Ratschläge, die er bekomme, wirklich im besten Sinne seien. Insidern zufolge haben Brooklyn und Nicola sogar Nummern mit Meghan und Harry getauscht, sodass ein intensiverer Austausch entstanden sein könnte.

Bereits in der Vergangenheit hat Brooklyn öffentlich seine Ehe betont und Nicola als seine große Liebe bezeichnet. Erst vor Kurzem veröffentlichte er einen emotionalen Post, in dem er sie seine wichtigste Person nannte und sich unmissverständlich auf ihre Seite schlug. Solche Bekundungen werden teils kritisch aufgenommen, da enge Vertraute der Familie Beckham die Sorge äußern, Brooklyn sei zu sehr von seiner Frau beeinflusst. Beobachter beschreiben dies mitunter als "herzzerreißend" für seine Eltern David (50) und Victoria (51). Wie sich die Beziehung innerhalb der prominenten Familie weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, April 2025

