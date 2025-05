BTN-Star Alexander Freund ist "nicht der Typ für eine Ehe"

So viel wie über seine Berlin - Tag & Nacht-Rolle Schmidti ist über Alexander Freund nicht bekannt. Der Darsteller legt großen Wert darauf, sein Privatleben weitestgehend privat zu halten. Gegenüber Promiflash verrät er zuletzt allerdings, dass er seit mehreren Jahren glücklich vergeben ist. Weitere Schritte in seiner Beziehung hat das Paar aber vorerst nicht geplant – eine Hochzeit scheint sogar nahezu ganz ausgeschlossen. Der Grund: Der Serienstar ist "nicht der Typ für eine Ehe". "Ich finde das Konzept Ehe eigentlich nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Also, eigentlich liegt es eher an den Bräuchen", erklärt Alexander und betont außerdem: "Und ich brauche keinen Ring, um meiner Frau zu sagen, dass ich sie absolut liebe und sie die Einzige für mich ist."

Für den Fall, dass seine Partnerin dennoch den Wunsch nach einer Hochzeit äußern sollte, könnte sich Alexander jedoch ein ganz unkonventionelles Szenario vorstellen. "Dann halt richtig cool, dann muss es halt so richtig abgefreakt sein", scherzt er im Gespräch und malt sich aus, wie seine Mutter ihn in Weiß gekleidet zum Altar führt, während Cowboystiefel das Hochzeits-Outfit abrunden würden. Eine ausladende Hochzeitsfeier wäre dann jedoch nicht sein Stil. Stattdessen wünscht sich der TV-Star ein alternatives Programm: eine außergewöhnliche Hochzeitsreise mit möglichst vielen Abenteuern. Ziele wie Japan oder die Vereinigten Staaten stehen dabei weit oben auf seiner Wunschliste.

Alexander möchte mit seiner Partnerin am liebsten durch die ganze Welt tingeln – dafür müsste das Paar aber nicht erst heiraten, wie er gegenüber Promiflash klarstellt. Familie und Freunde spielen im Leben der TV-Bekanntheit eine große Rolle. "Familie ist mir sehr wichtig", betont er. Ähnlich fühlt er wohl auch für seine "Berlin - Tag & Nacht"-Familie, die sich im Laufe der vergangenen 14 Jahre bildete. Seit 2011 verkörpert Alexander in der Reality-Serie die Rolle des Florian Schmidt alias Schmidti. Co-Star Marcel Maurice Neue (35) ist als Krätze ebenfalls von Anfang an dabei – und ist mittlerweile ein guter Freund von Alexander.

Anzeige Anzeige

Instagram / alexander_freund_ Alexander Freund im August 2018

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Alexander Freund und Marcel Maurice Neue als "Berlin - Tag & Nacht" Schmidti und Krätze

Anzeige Anzeige