Müssen BTN-Fans endgültig Abschied vom Hausboot nehmen?

Was erwartet die Berlin - Tag & Nacht-Zuschauer? In den vergangenen Wochen änderte sich in der beliebten Realityshow einiges. Unter anderem mussten die zwei besten Freunde Krätze und Schmidti das legendäre Hausboot als langjähriges Zuhause hinter sich lassen – es soll verschrottet werden. Bis eine geeignete Wohnung gefunden ist, wohnen sie gemeinsam mit ihren Partnerinnen auf einem Campingplatz. Aber ist das Hausboot endgültig Geschichte? Promiflash weiß, wie es weitergeht!

Achtung, Spoiler!

Und tatsächlich! Am kommenden Montag müssen sich die beiden Urberliner einer großen Herausforderung stellen. Nachdem Krätze und Schmidti am Morgen die Nachricht bekommen hatten, dass das Hausboot endgültig verschrottet wurde, entscheiden sie sich für einen gebührenden Abschied. Die zwei, ihre Frauen und "KräSCH"-Stammgast Udo versammeln sich an der Spree, um ein Spielzeugboot zu Wasser zu lassen – das Ordnungsamt unterbindet diese Aktion jedoch. Darüber frustriert machen sich die Jungs nachts noch einmal an die Spree, um ihrem Dschingis Kahn trotzdem eine ehrenvolle letzte Fahrt ins Jenseits zu spendieren.

Im Interview mit Promiflash erklären die Darsteller Alexander Freund und Marcel Neue (34), wie es den BTN-Lieblingen mit dieser Umstellung ergeht. "Den beiden wurde quasi ihr geliebtes Heim vor den Füßen weggerissen. Für Krätze und Schmidti geht das mit einer gewissen Existenzangst einher", erklärt Alexander alias Florian Schmidt. Es sei durchaus tragisch. Auch Marcel, der die Rolle des Karsten Rätze verkörpert, meint: "Das Boot ist für Schmidti und Krätze fast wie ein Familienmitglied. Ungefähr zehn Jahre war es fester Bestandteil ihres Lebens und es hängen viele Erinnerungen daran." Das Leben auf dem Hausboot habe für sie ein Stück "Freiheit" bedeutet.

Promiflash Das "Berlin - Tag & Nacht"-Hausboot

RTL2 Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / alexander_freund_ Alexander Freund, Schauspieler

RTL II Der Cast von "Berlin - Tag & Nacht"

