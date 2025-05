Community spekuliert: Kommt "7 vs. Wild" Staffel fünf?

Die Anhänger der beliebten YouTube-Show 7 vs. Wild rätseln voller Vorfreude über die mögliche fünfte Staffel. Fritz Meinecke (36), der Erfinder der Survival-Reihe, gab kürzlich in einem Stream-Ausschnitt auf YouTube einen Einblick in seine Wunschvorstellungen für die neue Staffel. Er träumt von einer sogenannten "Elite-Staffel", bei der das Teilnehmerfeld aus erfahrenen Survival-Profis bestehen soll – ergänzt durch einen Influencer. Als mögliche Kandidaten nannte er bekannte Namen wie Joe Vogel, Stefan Hinkelmann, Survival Mattin, Otto Bulletproof, Sebo, Robert Marc Lehmann und Ronny Berger. Neben der Expertise der Teilnehmer möchte Fritz auch das Setting verschärfen: Ein Pool von 50 Gegenständen, aus dem jeder sieben auswählt, und 30 Tage Überlebensdauer sollen die Herausforderungen auf ein neues Level heben.

Ob und wann die fünfte Staffel der Survivalshow tatsächlich gedreht wird, ist bisher unklar. Auf Reddit spekulieren Anhänger bereits über mögliche Drehtermine. Ein Nutzer vermutet, dass die Produktion aufgrund von Fritz’ vollem Terminplan möglicherweise in den Spätsommer oder Herbst verschoben wird. In der Kommentarspalte zeigte sich die Fangemeinde allerdings einig, dass sie unabhängig von Ort und Zeit neue Folgen kaum erwarten kann: "Ich guck’s, auch wenn sie sieben Leute im Schwarzwald aussetzen, ist mir schnuppe", brachte ein User die Begeisterung der Community scherzhaft auf den Punkt.

Doch nicht nur die Pläne für die nächste Staffel sorgen für Wirbel. Auch abseits der Bildschirme gibt es aufregende Neuigkeiten rund um die Survivalshow. Für 2026 ist eine Live-Tour angekündigt, die Fans einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen soll. Gezeigt werden bisher unveröffentlichte Szenen, und auf der Bühne werden ausgewählte Teilnehmer früherer Staffeln live dabei sein. Die Fans können während der Show interaktiv mitwirken und die Macher mit Fragen löchern.

Instagram / survival.mattin.official Fritz Meinecke und Survival Mattin, Netzstars

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, YouTuber

