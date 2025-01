Ist das der Drehort für die nächste "7 vs. Wild"-Staffel?

Fritz Meinecke (35), Social-Media-Star und Schöpfer der beliebten Survival-Show 7 vs. Wild, hat kürzlich in einem Twitch-Stream verraten, dass er eine vierwöchige Reise nach Hawaii plant. Seinen Angaben zufolge möchte er die Tropeninsel mit dem Fahrrad erkunden, dabei keine Videos produzieren und sich nur sporadisch über Instagram melden. Diese Ankündigung sorgt jedoch für einigen Gesprächsstoff: Viele seiner Zuschauer spekulieren, dass hinter seiner Reise etwas anderes steckt – nämlich die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "7 vs. Wild", die möglicherweise schon begonnen haben könnten.

Die Skepsis der Fans hat durchaus einen Hintergrund: Bereits die Dreharbeiten zur vorherigen Staffel in Neuseeland fanden unter strenger Geheimhaltung statt. Erst die zeitgleiche Abwesenheit mehrerer prominenter Teilnehmer ließ Rückschlüsse auf die Produktion zu. Hinzu kommt: Hawaii könnte mit seinen unberührten Landschaften, dichten Wäldern und abgelegenen Stränden durchaus als Setting für ein neues Survival-Abenteuer dienen. So böte besonders die Insel Maui mit ihrer Kombination aus Dschungel und Wildnis eine ideale Kulisse. Bisher fehlt jedoch jegliche offizielle Bestätigung, und auch die schwierigen Umstände, wie etwa die Herausforderung, entsprechende Genehmigungen für ein solches Projekt zu erhalten, lassen Zweifel aufkommen.

Seit 2014 teilt der heute 35-Jährige auf seinem YouTube-Kanal "Fritz Meinecke" verschiedenste Videos zu den Themen Bushcrafting, Survival, Reisen, Wandern und Radfahren. Damit gelang es ihm, in den vergangenen zehn Jahren über 2,8 Millionen Abonnenten zu gewinnen. Ob es sich bei seiner aktuellen Tour nun tatsächlich um Dreharbeiten für "7 vs. Wild" handelt oder doch nur um einen entspannten Radurlaub, bleibt offen. Aus der Vergangenheit wissen seine Fans jedoch, dass er ein leidenschaftlicher Abenteurer und Outdoor-Enthusiast ist, der seine extremen Touren immer wieder gezielt mit Ruhephasen ausbalanciert.

Instagram / papaplatte Survival Mattin, Fritz Meinecke, Dominik, Papaplatte und Wieland Welte bei "7 vs. Wild"

https://www.instagram.com/p/DDRRZmlRlj_/?img_index=7 Fritz Meinecke beim Ultra-Bikepacking, Dezember 2024

