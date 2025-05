Vanessa Brahimi datete nach Richard-Trennung schon jemanden

Vanessa Brahimi sprach kürzlich offen über ihr Liebesleben nach der Trennung von Richard Sternberg. Beim Bild-Renntag verriet die Das Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit gegenüber Promiflash, dass sie sich nach der Beziehung bereits wieder in einer Kennenlernphase befand. Allerdings betonte sie, dass es von ihrer Seite nicht ganz gepasst habe und sie gemerkt habe, noch nicht bereit für etwas Neues zu sein. Dennoch blickt sie optimistisch in die Zukunft: "Aber so langsam geht es bergauf. Ich bin offen für Neues und auch für Dating."

Im weiteren Gespräch mit Promiflash gestand Vanessa, dass die Beziehung mit Richard schon eine längere Zeit auf der Kippe stand: "Ich würde sagen, der Trennungsgrund war der, dass man einfach schon seit ein bis zwei Jahren immer wieder versucht hat, die Beziehung zu retten. Die hat schon länger gebröckelt." Der Reality-Neuling betonte, dass die Probleme ihrer Partnerschaft auch in der TV-Show zu sehen waren. Laut ihrer Aussage sei es Richard schwergefallen, ihre polarisierende, dramatische Art zu händeln.

Bereits vor einigen Wochen hatten Vanessa und Richard im Aftershow-Podcast von RTL mit den Gerüchten rund um den sogenannten Sommerhaus-Fluch aufgeräumt. Damals stellte Vanessa klar: "Der Sommerhaus-Fluch hat bei uns beiden auf gar keinen Fall zugeschlagen". Trotzdem hätten sie sich für eine Trennung entschieden, die aber nichts mit der TV-Show zu tun gehabt habe. Vielmehr betonte sie, dass die Beziehung schon vor dem Format ins Wanken geraten sei, weil sie "superunterschiedliche Menschen" und ihre Lebensziele zu verschieden seien.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige