Bushidos Ehefrau fliegt Pferde von Dubai nach Deutschland

Anna-Maria Ferchichi (43), Ehefrau von Musiker Bushido (46), hat ihre drei geliebten Pferde für den Sommer aus Dubai nach Deutschland eingeflogen. Während die Familie in den Urlaub reist, sollen die Tiere, statt ihre Zeit in einem klimatisierten Stall zu verbringen, auf einer grünen Weide in Deutschland entspannen. Doch dieser Komfort hat seinen Preis: Stolze 21.000 Euro kostet der Transport pro Strecke. In einer Instagram-Story erklärte Anna-Maria, dass die Pferde für den Flug in speziellen Boxen untergebracht sind, die sie stabil halten, und dass es ihnen während der Reise an nichts fehlt.

In Deutschland angekommen, wurden die Vierbeiner von Tierärzten gründlich untersucht. Auch die Betreuung der Tiere ist gesichert, da ihre Pfleger aus Dubai mitgereist sind. Interessanterweise werden Anna-Maria und ihre Familie kaum etwas von den Pferden haben. "Wir selbst werden die Pferde kaum sehen, vielleicht fliegen wir einmal nach Deutschland, aber wir wissen es noch nicht. Es ist wirklich für die Ponys", betonte die Podcasterin in ihrer Story. Trotz der hohen Kosten bereite es ihr Freude, den Tieren einen angenehmen Sommer zu ermöglichen.

Schon vor wenigen Tagen hatte Anna-Maria in dem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" über die Verlegung ihrer Vierbeiner berichtet. Die Sommer in ihrer Wahlheimat Dubai seien viel zu heiß für die Tiere – sie könnten aufgrund der Hitze nur abends nach draußen und müssten die restliche Zeit in klimatisierten Ställen verbringen. Das bringe die achtfache Mama aber nicht übers Herz. "Ich fliege sie dann in einen schönen Stall."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Drillingsmädchen

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Dezember 2024

Anzeige Anzeige