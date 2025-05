Billy Ray Cyrus plant krasse Geburtstagsüberraschung für Liz

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) sorgen erneut für Schlagzeilen: Nach ihrer überraschenden Liebesenthüllung im letzten Monat scheint es nun ernst zwischen den beiden zu werden. Der Country-Sänger plant Berichten zufolge eine extravagante Überraschung für den 60. Geburtstag der Schauspielerin im kommenden Monat. Angeblich hat Billy eine Reise zur Karibikinsel Nevis organisiert, inklusive Privatjet und roter Rosen. Wie The Sun berichtet, soll der Musiker "ganz aus dem Häuschen" sein und möchte "alles geben", um Elizabeth eine unvergessliche Feier zu bereiten.

Die Romanze der beiden Stars kam für viele Fans unerwartet. Sie hatten sich 2022 bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" kennengelernt, doch erst kürzlich bekamen ihre Freundschaft und die gemeinsame Chemie eine romantische Wendung. Billy erzählte in einem Interview, dass Elizabeth in einer schwierigen Zeit nach dem Ende seiner Beziehung zu Firerose auf ihn zugegangen sei und ihre Unterstützung anbot. Aus dieser erneuten Verbindung entwickelte sich langsam eine Beziehung, bei der Humor und gemeinsame Momente im Vordergrund stehen. "Wir lachen viel, das hat etwas Magisches", verriet er dem Apple Music Country Podcast.

Nicht nur Billy Ray scheint derzeit auf Wolke sieben zu schweben. Auch seine Liebste scheint endlich angekommen zu sein. Bei einer Charity-Gala in Düsseldorf geriet sie regelrecht ins Schwärmen und verriet im Gespräch mit Bild: "Ich fühle mich gerade wie auf Wolken, das hält mich vielleicht auch jung. Sich zu verlieben, ist wie ein Jungbrunnen. Es ist immer gleich schön, egal wie alt man ist. Und man fühlt sich immer wieder wie ein Teenager."

Instagram / billyraycyrus Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

