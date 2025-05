Während Diddy-Prozess: Cassie Ventura soll in Wehen liegen

Cassie Ventura (38) wurde am Dienstag in ein Krankenhaus in New York gebracht, wie TMZ unter Berufung auf einen Insider berichtet. Die Sängerin, die derzeit hochschwanger ist, soll sich auf der Geburtsstation befinden und möglicherweise kurz vor der Entbindung stehen. Eine weitere Quelle berichtet jedoch, dass es womöglich zu Komplikationen gekommen sein könnte. An ihrer Seite ist Ehemann Alex Fine, mit dem sie bereits zwei gemeinsame Kinder hat. Cassie wurde zuletzt öffentlich vor wenigen Wochen gesehen, als sie mit deutlich sichtbarem Babybauch einen Gerichtssaal in Manhattan verließ.

Hinter ihr liegen harte Tage, denn die Musikerin hatte Anfang des Monats im Prozess gegen ihren Ex-Partner Sean Combs alias P. Diddy (55) ausgesagt. Dabei verbrachte sie vier aufeinanderfolgende Tage im Gerichtssaal, wo sie umfassend über ihre frühere Beziehung zu ihm befragt wurde. Trotz der belastenden Umstände und ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft stellte sie sich mutig den intensiven Fragen des Verteidigungsteams und hielt sich tapfer. Ihr Ehemann, der ihre Aussagen aus dem Zuschauerbereich verfolgte, zeigte sich dabei stets unterstützend und wartete auf sie, während sie den Saal verließ.

Mit dem Gerichtsprozess hat sich für Cassie ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit wieder geöffnet. Vor Gericht wurde die von Gewalt geprägte Beziehung von ihr und ihrem Ex-Partner im Detail ausgebreitet. Neben den Vorwürfen von häuslicher Gewalt ging es auch um die sogenannten Freak-Offs, während derer der Musikproduzent seine damalige Freundin mutmaßlich zu sexuellen Handlungen mit Dritten zwang, die für sie folgenschwer waren. Die Beziehung zu Diddy hatte Cassie fast ein Jahrzehnt geprägt, bevor sie einen Schlussstrich zog und ihre eigene Familie gründete.

Instagram / cassie Alex Fine und Cassie Ventura im August 2023

Getty Images Cassie und P. Diddy in London im Jahr 2017

