"Letzte Staffel": Sechste Season für "The Handmaid’s Tale"

"The Handmaid's Tale" schrieb bereits Geschichte! Im Jahr 2017 gewann die dystopische Verfilmung von Margaret Atwoods Roman als allererste Produktion eines Streamingdienstes einen Emmy. Ausgezeichnet wurde die Produktion als beste Drama-Serie. Jetzt meldete sich der Schöpfer der Serie, Bruce Miller, schon vor der Premiere der fünften Staffel am 14. September mit Neuigkeiten. Die Fans können sich freuen – es wird eine sechste finale Staffel geben!

Laut des Online-Magazines Deadline teilte der Produzent der Serie "The Handmaid’s Tale" mit: "Wir sind begeistert, den Zuschauern eine sechste und letzte Staffel zu präsentieren", und gab so nach über fünf Jahren Produktion das Ende der Sendung bekannt. "Es war eine Ehre, die Geschichte von Margaret Atwoods bahnbrechendem Roman und ihrer erschreckend relevanten Welt zu erzählen", erklärte Bruce weiter. Die Sendung wurde 2017 in Kooperation mit dem Streaming-Service Hulu und dem Fernsehstudio Metro-Goldwyn-Mayer produziert.

"Es war ein Privileg und ein Vergnügen, mit den Besten der Branche weiterhin qualitativ hochwertiges Fernsehen zu produzieren, das einen bedeutenden kulturellen Einfluss hatte und hat", bedankte sich der Craig Erwich, Präsident von ABC Entertainment, zudem. "Wir hoffen, dass die Fans diese letzten beiden Staffeln genießen werden!", erzählte er weiter. Nach der angekündigten Premiere der fünften Staffel am 14. September können sich die Fans also erst mal auf weitere Folgen freuen.

Anzeige

Getty Images Buch "The Handmaids Tale"

Anzeige

Getty Images Elisabeth Moss bei "The Handmaids Tale" Premiere

Anzeige

Getty Images "The Handmaids Tale" Premiere 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de