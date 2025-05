Steffen spottet über ihn: Maurice Spada nimmt es nicht ernst

Maurice Spada hat vor wenigen Tagen die Trennung von seiner Freundin Smilla öffentlich gemacht. Die beiden hatten als Paar an der Show Make Love, Fake Love teilgenommen, wo Maurice der damaligen Singledame Karina Wagner (29) für das Preisgeld Gefühle vorspielte. Karinas neuer Freund Steffen Vogeno ist dementsprechend schlecht auf Maurice zu sprechen – und machte sich nach dessen Bekanntgabe der Trennung über ihn lustig. Maurice ist der Spott seines Kontrahenten jedoch komplett egal, wie er im Promiflash-Interview betont. "Darüber kann ich nur lachen", meint er.

Maurice deutet an, dass Steffen vielleicht nur von der Aufmerksamkeit, die die Trennung bekommen hat, profitieren wollte. Der einstige Bachelorette-Kandidat ist bekannt dafür, verschiedenste Themen aus der Reality-TV-Welt aufzugreifen und sie in unterhaltsamen TikTok-Clips zu kommentieren. "Es ist ja so im Reality-Kosmos: Wenn du selbst nicht interessant genug bist, dann hängst du dich eben an die anderen, die es sind. Und das zeigt mir halt nur, wie uninteressant sie selbst in dieser Branche sind", urteilt Maurice im Gespräch mit Promiflash über Steffen und Karina.

Kurz nach der Trennung von Maurice und Smilla hatte sich Steffen auf TikTok zu Wort gemeldet. "Überrascht es mich jetzt, dass sich die beiden getrennt haben? Eher weniger. Gab es das Gerücht, dass die beiden nur eine Fake-Beziehung geführt haben? Habe ich schon einmal gehört", schmunzelte er. Steffen fügte an Karina gewandt hinzu: "Aber gut, so ist das Leben manchmal. Nur die Echten setzen sich durch, nicht wahr, mein Schatz?"

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice.spada Maurice Spada, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige