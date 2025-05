Nach Trennung: Hat Maurice Spada schon Lust auf neue Dates?

Maurice Spada, bekannt aus der Realityshow Make Love, Fake Love, hat nach dem Liebes-Aus mit seiner Ex-Freundin Smilla nun verraten, wie es um sein Dating-Leben steht. Im Gespräch mit Promiflash ließ er durchblicken, dass er grundsätzlich Interesse an neuen Bekanntschaften, allerdings erst einmal keine Lust auf eine neue Beziehung habe. "Offen wäre ich, aber ich würde mich aktuell nicht direkt in die nächste Beziehung stürzen, sondern mir lieber mehr Zeit für mich und meine Träume und Ziele einräumen", gestand er ehrlich.

In dem Promiflash-Interview plauderte die Reality-Bekanntheit zudem aus, warum sie und Smilla sich getrennt haben. "Eine große Rolle hat natürlich die Entfernung gespielt und die Tatsache, dass beide nicht wirklich dazu bereit waren, ihr Leben in dem jeweiligen Ort für den anderen komplett aufzugeben", gab Maurice offen zu und betonte, dass er derzeit mit dem Aufbau seiner Autowerkstatt beschäftigt sei, während Smilla durch ihr eigenes Pferd stark eingespannt sei. Doch das war nicht der einzige Grund, warum es letztendlich nicht geklappt hat: "Außerdem waren wir schlussendlich auch zu unterschiedlicher Meinung, was die Zukunftsplanung betrifft, weshalb wir wussten, dass es auf lange Sicht schwierig wird, die Beziehung aufrechtzuerhalten."

Bereits vor der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Trennung wurde viel gemunkelt, dass die beiden von nun an getrennte Wege gehen. Kurz darauf meldete sich Maurice dann zu Wort und bestätigte die Gerüchte. "Da viele gefragt haben: Ja, Smilla und ich sind kein Paar mehr", schrieb er in seiner Instagram-Story und stellte klar, dass es kein großes Drama gegeben habe: "Es ist niemand fremdgegangen oder Ähnliches. Es gab einfach zu viele Meinungsverschiedenheiten." Viel mehr Details gab er damals allerdings nicht preis.

Instagram / smillaeckrl Maurice Spada und Smilla im März 2025

Instagram / maurice.spada Maurice Spada, Realitystar

